新华社北京11月24日电 题：外交部发言人就嫦娥五号、减贫、英方所谓涉港报告等答记者问

新华社记者伍岳

在24日举行的外交部例行记者会上，外交部发言人赵立坚就嫦娥五号探测器成功发射、中国所有贫困县全部脱贫、瓜达尔港开发建设新进展和英国发表所谓涉港报告等回答了记者提问。

愿为人类和平探索利用外空做出更大贡献

24日凌晨，嫦娥五号探测器成功发射，开启中国首次地外天体采样返回之旅。“嫦娥五号划破夜空的图片很震撼，带着发射轰鸣的视频更具冲击力，确实让人感到激动和兴奋。我们期待并相信嫦娥五号将平安返回，带给大家来自月球的问候。”赵立坚说。

他说，人类对宇宙的探索永无止境，和平探索与利用外空是全人类共同的事业，并应该为全人类谋福利。中方一直致力于和平探索与利用外空，愿同各国继续携手努力，为人类和平探索利用外空，推动构建人类命运共同体做出更大贡献。

用实实在在的行动回馈国际减贫事业

23日，贵州省宣布剩余的9个贫困县退出贫困县序列。赵立坚说，贵州全省所有贫困县“摘帽”具有重大意义，这标志着国务院扶贫办确定的全国832个贫困县已全部“清零”。这一成果来之不易，可喜可贺！

“中方减贫的实践证明，只要坚持以民为本、立足国情、聚焦发展、精准务实、开放共赢，就能够成功走出一条符合本国实际和需求的减贫之路，找到打开摆脱贫困大门的‘总钥匙’。”赵立坚说。

他表示，中国脱贫攻坚一路走来，得到了国际社会大量支持和帮助。中方也在用实实在在的行动回馈国际减贫事业，分享中国经验，贡献中国智慧，帮助其他发展中国家实现消除贫困的目标。中方愿继续为世界减贫和发展事业做出应有的贡献。

支持瓜达尔港在地区货物贸易合作中发挥更大作用

在回答有关瓜达尔港开发建设新进展的问题时，赵立坚表示，中方支持瓜达尔港在地区货物贸易合作中发挥更大作用。事实证明，中巴经济走廊不仅造福中巴两国人民，也有利于增进区域互联互通与经济合作。“我们有信心，在各方共同努力下，中巴经济走廊必将为地区发展繁荣发挥更加积极的作用。”

英国没有资格在香港问题上当判官

针对英国外交及联邦事务部23日发表《香港问题半年报告》一事，赵立坚表示，香港已经回归祖国23年，英国政府还在通过发表所谓报告对香港事务颠倒黑白，说三道四，对中方进行无理指责，中方对此坚决反对、强烈谴责。

他表示，香港回归以来，中国中央政府切实贯彻落实“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针，严格按宪法和基本法办事，全力支持行政长官和特区政府依法施政，香港居民依法享有充分的权利和自由。中国政府贯彻“一国两制”的决心坚定不移，维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。

“我再次强调，香港是中国的特别行政区，英国对香港事务没有任何监督权和所谓道义责任，无权借《中英联合声明》干预香港事务。”赵立坚说。

“过去英国在殖民统治时期，没有给过香港民主。今天，英国也没有资格当判官！”他说，中方敦促英方摒弃殖民主义思想，收起虚伪和双重标准，停止干涉别国内政，早日回归国际法和国际关系基本准则的正道。

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