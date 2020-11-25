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英国将实施“加强版”三级疫情警戒

2020年11月25日08:01  来源：新华网
 

英国首相鲍里斯·约翰逊23日说，英格兰地区将在“封城”结束后实施“加强版”三级新冠疫情警戒体系，“远离”疫情的路线“已经在望”。

约翰逊先前接触一名新冠病毒确诊感染者，当天仍在自我隔离。他以视频连线方式在记者会上说，当前防疫封锁措施已经降低新冠病毒的感染率，因而英格兰地区“封城”将于12月2日按时解除，随后再次实施三级警戒体系，可能持续至明年3月。

“我们将继续大力遏制病毒，”约翰逊说，“我们将采用严格的分级制度，某些方面比‘封城’前的措施更严格。”

英国疫情近几个月出现反弹，英国政府11月5日起再次在英格兰地区实行“封城”，为期4周。英国苏格兰、威尔士和北爱尔兰地区已从10月起分别自行执行更为严格的防疫措施。

“封城”以前，英国政府10月12日发布适用于英格兰的三级警戒体系，将英格兰各地区按照疫情程度从低到高分为三级，对应不同防疫措施。不过，不少官员及卫生专家认为那套警戒体系“力度不够”。

与先前三级警戒体系比，英格兰即将实施的新版警戒体系进一步收紧防疫措施。比如，在疫情最严重的三级地区，相应防疫措施包括酒吧、餐馆和旅店必须关闭或只提供外卖服务，不住在一起的人不能在室内及多数室外场合聚会。

多家媒体报道，英国政府拟26日公布英格兰各地的三级警戒体系划分情况，多数地区可能被划为二级和三级。

不过，约翰逊说，政府考虑在圣诞节期间短暂放宽防疫限制措施，具体方案将以后公布。

他再次呼吁民众在圣诞节前严守保持社交距离等防疫规定，这样才能实现节日期间放宽防疫措施。

“这仍将是个艰难的冬天，圣诞节不会像往常一样，通向春天的路还很长，”约翰逊23日对议员们说，“但是我们已经走过转角，远离（疫情）的路线已经在望。”（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)
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