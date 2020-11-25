俄土总统通电话讨论纳卡地区局势等问题

新华社莫斯科11月24日电（记者李奥）俄罗斯总统普京24日应约同土耳其总统埃尔多安通电话，讨论纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区局势等问题。

据克里姆林宫网站24日发表的声明，俄土总统在通话中就本月9日签署的纳卡地区停火协议的落实情况进行了详细讨论。普京向埃尔多安通报了俄罗斯维和人员在纳卡地区维护停火、确保平民安全方面的情况。

双方强调，当前的首要任务是解决纳卡地区人道主义问题，包括帮助难民返乡、重建基础设施、保护宗教和文化设施。两国领导人就建立一个“中心”以监督纳卡地区停火情况交换了意见，并强调须持续全面履行旨在保障纳卡地区稳定与和平生活的相关决定。

双方还就双边关系中的重要问题进行了讨论，强调要推动双边经贸关系发展；两国将在抗击新冠疫情方面进一步合作，在疫苗研发、生产与使用方面展开协作。

本月9日，俄罗斯、阿塞拜疆和亚美尼亚三国领导人签署声明，宣布纳卡地区从莫斯科时间10日零时（北京时间5时）起完全停火。根据该声明，阿塞拜疆与亚美尼亚将交换战俘、其他关押人员和遇难者遗体，俄将在纳卡地区部署维和人员。

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚因纳卡地区归属问题爆发战争。1994年，双方就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。今年9月27日，阿塞拜疆和亚美尼亚爆发新一轮冲突。

(责编：岳弘彬)