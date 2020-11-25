联合国难民署：4万多埃塞俄比亚难民逃往苏丹

新华社亚的斯亚贝巴11月24日电（记者王守宝）联合国难民署24日发表声明说，由于埃塞俄比亚北部提格雷州持续不断的军事冲突，截至23日已有41193名埃塞俄比亚难民逃离提格雷州前往邻国苏丹避难。

声明说，11月14日前后每天有约4000人从提格雷州逃往苏丹，19日前后难民人数降为每天约2000人，21日升至3111人。

声明说，由于难民大量涌入，埃塞俄比亚北部和苏丹交界地区难民总体生活条件较差。联合国难民署一直为难民提供援助。

近期，埃塞俄比亚北部地区军事冲突持续进行。11月4日凌晨，“提格雷人民解放阵线”（“提人阵”）武装人员袭击了位于提格雷州的国防军基地，并企图抢夺军方的重武器。埃塞俄比亚总理阿比当天说，政府已对该组织采取军事行动。埃塞俄比亚部长理事会同日决定在提格雷州实施为期6个月的紧急状态。埃塞俄比亚政府20日表示，国防军已控制提格雷州北部城市阿克苏姆市。22日晚，阿比发表声明，呼吁“提人阵”及其武装人员在3天内向政府投降。

“提人阵”是原执政联盟埃塞俄比亚人民革命民主阵线的核心政党，曾实际控制国家政权。2019年12月，总理阿比正式成立新执政党埃塞俄比亚繁荣党，把“提人阵”排除在外。此后，两党矛盾不断加剧。

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