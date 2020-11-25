王毅：中日达成五点重要共识和六项具体成果

新华社东京11月24日电（记者姜俏梅 张旌）当地时间11月24日，国务委员兼外长王毅在东京同日本外相茂木敏充共同会见记者。

王毅表示，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，人类社会休戚与共，各国利益安危相联，需要加强团结协作，携手应对挑战。作为地区和世界重要国家和战略互惠合作伙伴，中日两国责无旁贷。

王毅说，我此次访日正是在这一大背景下成行，也是两国外长自疫情发生以来首次面对面接触交流。我和茂木外相就中日关系以及共同关心的国际地区问题进行了坦诚深入沟通，达成五点重要共识和六项具体成果。

双方一致同意，遵循两国领导人战略引领，在中日四个政治文件基础上，坚持“互为合作伙伴，互不构成威胁”精神，增进互信，正向互动，努力构建契合新时代要求的中日关系。

双方一致同意，继续携手抗击疫情，及时交流信息，开展医疗药物方面合作，维护两国民众健康，并为地区和国际公共卫生领域合作共同作出贡献。

双方一致同意，合作推进两国经济复苏，明年适时举行新一轮中日经济高层对话，继续加强科技创新、节能环保、医疗康养、电子商务、第三方市场等重点领域合作。

双方一致同意，共同推动区域全面经济伙伴关系协定早日生效，积极推进中日韩自贸协定谈判及区域合作进程，共同维护和强化以规则为基础的多边贸易体制。

双方一致同意，相互合作，支持对方举办东京奥运会和北京冬奥会，办好这两大盛事。适时举行中日高级别人文交流磋商机制会议，疫情结束后全面恢复双边人员往来，扩大地方交流合作，增进两国民众相互了解和友好感情，优化两国关系民意环境。

双方共同作出以下决定：一是在严格做好疫情防控前提下，于本月内启动两国必要人员往来“快捷通道”，进一步促进两国复工复产合作。二是建立中日食品农水产品合作跨部门磋商机制，加快沟通协调，推动该领域合作早日取得进展。三是建立两国气候变化政策磋商机制，推动气变环保政策协调和务实合作。四是启动2022年中日邦交正常化50周年纪念活动筹备工作，并积极考虑将原定于今明两年举办的“中日文化体育交流促进年”顺延到明后年。五是下月举行新一轮中日海洋事务高级别磋商，强化两国外交主管部门和海上执法部门之间沟通交流。六是争取年内开通两国防务部门海空联络机制直通电话，进一步加强风险管控，增进安全互信。

王毅说，新形势下，中方愿与日方一道，以更加宽阔的视野、更加有效的行动、在更加广泛的领域，共同肩负责任，积极推进合作，让中日关系更好惠及两国人民和国际社会。

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