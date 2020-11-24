胡春华与俄罗斯副总理切尔内申科共同主持召开中俄总理定期会晤委员会第二十四次会议

新华社北京11月24日电 国务院副总理、中俄总理定期会晤委员会中方主席胡春华24日与俄罗斯副总理、委员会俄方主席切尔内申科共同主持召开中俄总理定期会晤委员会第二十四次会议。

胡春华表示，今年以来，习近平主席同普京总统先后四次通电话，就共同应对新冠肺炎疫情、推动中俄关系发展和务实合作达成一系列重要共识。在双方共同努力下，两国克服疫情影响，各领域合作呈现出良好的发展态势。中方愿与俄方一道，认真落实好两国领导人达成的共识，继续加强抗疫领域合作，努力稳定和拓展贸易合作，力争今年双边贸易额实现正增长，大力推进农业领域合作，深化战略性大项目、科技创新等合作，推动中俄合作不断取得新进展，为两国总理第二十五次定期会晤做好准备。

切尔内申科表示，俄罗斯把发展俄中关系作为外交政策的优先方向。今年以来俄中合作经受住了疫情考验，实现了新的发展。俄方愿与中方进一步加强贸易、投资、农业等各领域合作，培育更多战略性大项目，推动互利合作取得更多成果。

双方一致同意，进一步优化委员会机制，加强重大合作事项协调落实，为中俄新时代全面战略协作伙伴关系注入新的动力。

本次对话以视频方式举行。会后胡春华与切尔内申科共同签署了会议纪要。

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