中国建设银行约堡分行成立20周年回顾展望活动在南非圆满举行

人民网约翰内斯堡11月24日电（刘畅）24日，由中国建设银行约翰内斯堡分行主办的以“廿载耕耘 再启新程”为主题的成立二十周年回顾展望纪念线上活动，在虚拟演播室顺利举行。中华人民共和国驻南非大使馆特命全权大使陈晓东、南非央行副行长兼审慎管理局首席执行官库本·奈杜、中国建设银行副行长王浩以视频方式出席活动并致辞。中南各界金融同业、客户代表等近100位嘉宾应邀出席当天线上活动。

中国建设银行约堡分行线上演播室

活动上，中国建设银行董事长田国立通过信函向约翰内斯堡分行全体员工表示祝贺和慰问，充分肯定了分行过去二十年的发展历程和全体员工的辛勤付出，希望分行将二十周年作为新起点，发挥新金融力量，做一家让监管当局放心、让客户称心、让两国政府和行业各界贴心的银行。

中国建设银行副行长王浩致辞

中国建设银行副行长王浩在致辞中指出，建设银行愿意将“建行蓝”深深植根于“彩虹之国”，充分发挥建行集团优势，继续通过约堡分行服务中南经贸往来和金融合作，为中南两国及中非的共同繁荣贡献力量。在此过程中，约堡分行将始终秉持审慎合规的经营原则，严格遵守属地监管规定，坚守风险底线，成为诚信守法经营的典范。

南非央行副行长库本·奈杜致辞

南非央行副行长库本·奈杜发表嘉宾致辞。奈杜对约堡分行在合规经营方面付出的努力和取得的成果给予了高度肯定。他表示，建行约堡分行在过去20年实现了跨越式发展，在合规文化上审慎稳健、尽职尽责，在当地形成了良好的口碑，是中南经贸关系有效连接不可或缺的纽带。此外，他也对建行援助南非抗击疫情、承担社会责任的举措感到印象深刻。

陈晓东大使致辞

陈晓东大使表示，南非是非洲金融业最发达的国家，希望建行约堡分行和其他在南中资企业机构一道，坚持依法合规经营，积极履行社会责任，创新服务模式、提高服务质量，在中南经贸务实合作中扮演更重要的角色，为促进中南、中非关系发展做出新的贡献。

骆梅炜总经理致辞

建行约堡分行总经理骆梅炜表示，约堡分行将不忘初心，继续前行，为中南经贸发展助力，为成为当地最具竞争力的外资银行而努力。

虽然因为疫情关系，与会嘉宾无法亲临现场，但来自南非监管机构、审计机构、南中经贸协会、中南两方重要客户的代表，员工代表均通过视频向分行送上了祝愿。

为更好地总结与回顾这一重要里程碑，约堡分行还专门制作了成立20周年专题纪录片，该片回顾了约堡建行人二十年来的拼搏与奋斗、笑容与汗水，并对分行在抗击疫情及承担社会责任方面的亮点进行了展示。

约翰内斯堡分行是建设银行在非洲大陆设立的唯一一家经营性机构，自2000年成立以来，深耕南非，辐射非洲大陆，为客户提供了优质高效的金融服务，并积极履行了社会责任。自新冠疫情爆发以来，建设银行向南非卫生部及警察局、医院、学校等机构捐赠防护服、口罩、护目镜、消毒液等医疗物资6万7千余件。展望未来，作为本地化与国际化发展战略并行的在南中资金融机构，约堡建行将继续发挥好中南经贸合作发展的桥梁作用，支持当地实体经济发展，助力南非疫后经济复苏。

(责编：苏缨翔、杨牧)