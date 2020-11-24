中国品牌商品（中东欧）云推介活动助推中欧经贸合作

人民网华沙11月24日电（记者于洋）“2020中国品牌商品（中东欧）云推介”活动11月23日至27日在匈牙利首都布达佩斯和北京以线上和线下方式同时举办，共有200家中方参展商和来自匈牙利、斯洛伐克、罗马尼亚、乌克兰等中东欧国家500余家专业采购商踊跃参加。

由中国商务部外贸发展事务局主办、匈牙利中欧商贸物流合作园区承办中东欧中国品牌商品展，是中东欧地区最大的年度中国商品展示和合作盛会，目前已经成功举办5届。今年受疫情影响，本次展会以创新的形式改为线上举办，依旧吸引了中东欧各国的大量企业前来参展。商务部外贸发展局局长吴政平表示，中国品牌商品展搭建了产品展示、交流互动平台，构筑了增进了解、深化合作舞台，成效逐年提升，影响越来越大。我们支持各国分享中国机遇，推动中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。

据了解，此次展会将重点展示汽车及摩托车配件、机械设备、厨用家电、建材和家居用品、五金电器和照明产品、运动健身器材、家纺和轻工日用产品等知名中国品牌商品。匈牙利中欧商贸物流合作园区首席执行官吴江说：“在疫情严峻形式下，我们利用‘云端’把中国和中东欧市场串连起来，让中国市场机遇和合作伙伴‘尽在眼前’，为中东欧疫情下复工复产助力。”

本次展会活动包括品牌直播推广、行业论坛、省市推广会、企业对接洽谈等，所有商务会面及洽谈都将在线上举行。匈牙利创新与技术部部长帕尔科维奇表示，中国是2020年唯一实现正增长的主要经济体，也将是唯一在年底会比年初实现增长的经济体。中东欧国家致力于“一带一路”共建共享，并期待发挥更大作用，如果能够更有效地制定落实措施，相信将为中东欧国家带来更多好处。

在匈牙利中欧商贸物流合作园的展示平台上，可以看到中外各国的客商正在利用线上平台的“电子展位”“一对一洽谈”“企业在线直播”“视频推介会议”等功能进行深入交流、共寻商机。来自罗马尼亚特兰斯托德建材公司采购经理戴米尼说：“多年来我们的业务一直在欧洲进行采购，但疫情使得当下欧洲企业的供货量不足且价格昂贵。目前中国的生产已经完全恢复，我们非常希望能够这次展会拓展我们的业务范围，向更多的中国企业进行采购与合作。”

在疫情期间，新兴行业和新商业模式，例如直播、社交电子商务、平台经济和共享经济正在蓬勃发展，本次中东欧中国商品展也成为展示中国与中东欧国家数字领域合作成果的一个窗口。中国驻匈牙利大使馆经商处公使衔参赞刘波表示，这可能会成为创新和数字化方向的里程碑式展会。值得关注的是，在疫情期间，新兴行业和新商业模式，例如直播、社交电子商务、平台经济和共享经济正在蓬勃发展，已成为全球经济的新动力。毫无疑问，数字经济时代即将来临，中国愿与中东欧国家在数字领域密切合作，共同推动技术进步和经济发展。

此次活动还山东省商务厅、山西省商务厅、甘肃省商务厅和中国驻匈牙利使馆经商处的大力支持。

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