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“熊猫杯”日本青年征文大赛2020举行线上颁奖仪式

2020年11月24日16:15  来源：人民网-国际频道
 
“熊猫杯”日本青年征文大赛2020举行线上颁奖仪式
“熊猫杯”日本青年征文大赛2020举行线上颁奖仪式

人民网东京11月24日电（记者刘军国）11月23日，由中国驻日本大使馆、中国外文局人民中国杂志社、日本科学协会共同主办的“熊猫杯”日本青年感知中国征文大赛2020举行线上颁奖仪式。

中国驻日本大使孔铉佑在书面致辞中表示，作为肩负中日两国未来的年轻一代，希望大家积极承担起时代赋予的责任，从身边小事做起，做中日世代友好的传承人、中日民间交流的先行者、中日互利合作的生力军，以青春和活力谱写中日关系的新篇章。

中国外文局副局长方正辉在致辞中谈到，中日两国人民在今年抗击疫情的过程中，发生了许多动人的故事。希望疫情过后，获奖青年到中国各地走走看看，全方位地感受中国的历史文化、风土人情和经济社会发展，与中国青年开展面对面的坦诚交流，从而更加直观了解一个鲜活、立体、真实的中国。

日本财团理事长尾形武寿表示，日中交流最重要的是充分了解对方的国家。大量增加与培养促进相互友好的人群，将为构建稳定的日中关系提供巨大的原动力。

日本科学协会会长高桥正征说，期待获奖青年利用好一年的准备时间，根据自身的兴趣与关注点，了解和思考日本与中国相关话题，争取明年在访华交流过程中满载而归。

为更好地了解参加“熊猫杯”的日本青年一代对中日关系以及中日交流的看法，大赛组委会面向今年以及部分往届参赛者首次发放问卷调查，收回141份有效答卷。94.32%的受访者认为，对于日本而言，中日关系“非常重要”或“比较重要”；85.82%的受访者认为“为实现亚洲和世界的和平与繁荣，中日两国应构建更为紧密的合作关系”；近半数受访者认为“促进青少年交流等民间层面的直接交流”是加强中日关系最有效的办法。

人民中国杂志社总编辑王众一指出，问卷数据反映出参加“熊猫杯”的日本青年对中国总体持良好印象，大多数青年充分认同中日关系与中日合作的重要性。

日中友好会馆中方代表黄星原表示，在促进中日青年交流时，应根据青年的交流诉求，进一步创造互派留学、互访研修的机会，增加针对中日青年的艺术、音乐、体育等文化交流项目。

今年作品在延续往年多元化视角的基础之上，更多地聚焦在了中日抗击新冠疫情的话题上。优秀奖得主筑切佑果在作品《命运的邂逅》中，讲述了她在湖北某大学担任日语教师，并与当地中国学生结下深厚友谊的故事。她在文章中提到，一位中国学生用不娴熟的日语写下2000多字，只为提醒她做好新冠肺炎防护工作。

大赛评委叶言材表示,疫情之下日本参赛者对中日两国的关注更加聚焦，既有生动鲜活的经历和故事，又有冷静深入的思考和建议。

另一位大赛评委西园寺一晃则指出, 所有作品中令他感触颇深的一点是，参赛者都以“面向未来”的积极眼光看待两国关系。

获奖者代表岩﨑春香表示，作为一名日本医护人员，疫情暴发初期，中国医护人员在武汉等地昼夜奋战的身影，给了她巨大的勇气。坚信日中民众之间渴望更了解彼此的意愿，将有助于创造两国更加美好的未来。

人民中国杂志社社长陈文戈表示，原定于今年11月下旬举行的获奖者访华活动，将顺延至明年举办。届时，2020年度获奖者与2021年度获奖者有望携手访华。

今年大赛收到481份投稿，最终评选出优秀奖10名、入围奖10名、佳作奖35名和组织奖3名。“熊猫杯”征文大赛创办于2014年，以“@Japan 我与中国”为主题，用日语面向16岁至35岁的日本青年征文。迄今为止，大赛已成功举办7届，总共收到来自日本全国47都道府县逾3000份投稿。

(责编：苏缨翔、杨牧)
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