中企承建越南河内轻轨备战最大规模全线“跑图”

人民网河内11月24日电（刘刚、宋政玲、苍靖）越南河内首条轻轨工地上，到处可见中国建设者忙碌的身影，他们正为全线“20天”最大规模“跑图”试验做最后准备。

河内轻轨吉灵—河东线全长约13公里，共设12座高架车站和车辆段1座。该线是越南首条城市轻轨，使用中国“两优”贷款，是“中国技术、中国标准、中国装备”走出去的重点工程。项目由中国中铁六局集团作为EPC总承包。

全线“跑图”包括对设备系统检查、工程系统检查和其他相关条件检查。12月，将有1000多名中越两国员工参与全线“跑图”试运行。期间，越南国家验收委员会将对业主的整体验收结果进行检查，第三方评估单位（ACT联合体）进行最后安全认证。

截至目前，河内轻轨项目已经进行3次“跑图”试运行，本次全线“跑图”试运行规模最大，越方将根据实际跑图进行整体验收、评估系统安全性、评估运营人员。

据悉，河内轻轨项目部组织培训河内地铁运营人员、铁路项目系统同步校正、运营安全情况演练和20天全线“跑图”的试运行准备工作全部准备就绪，相关工作正在紧锣密鼓推进中，越南交通运输部将整条线路投入试运营的时间调整到明年年初。

(责编：苏缨翔、杨牧)