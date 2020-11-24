美媒研究报告：全球塑料垃圾美国造得最多

【环球时报综合报道】全球塑料污染日益严重，据德国《焦点周刊》21日报道，“在过去几年，从北极一直到河流和深海，我们在全球各地收集的样本中都发现塑料微粒。如今连世界之巅珠穆朗玛峰也发现了塑料微粒的存在。”美国长期指责发展中国家是塑料污染的主要排放者，但日前美国《科学进展》杂志公布的研究报告显示，美国向发展中国家出口塑料垃圾的做法，掩盖了美国对塑料污染危机的“主要贡献”。如果算上废弃塑料出口和有关非法倾倒和乱抛垃圾的最新统计数据，美国才是全球沿海和海洋环境中塑料污染最严重的来源之一，全球排名第三。

《科学进展》杂志发布的研究报告明确提出，美国把塑料垃圾污染问题归咎于亚洲国家，但“美国才是世界上最大的塑料垃圾制造者”。该报告由美国海洋教育协会、佐治亚大学、美国国家地理协会等机构的学者共同撰写。2015年发布的“全球塑料废弃物问题全面评估研究”曾宣称，生产塑料垃圾最多的前五个国家分别是中国、印度尼西亚、菲律宾、越南和泰国，美国位列第20，美国凭此指责“这些国家需要为全球塑料垃圾问题负责”。但最新报告认为，2015年的研究忽视了废弃物被出口到另一个国家进行回收后是否存在管理不善的问题。该研究报告也修正了2015年宣称“中国是全球海洋塑料垃圾最大排放国”的结论。

《科学进展》最新发布的研究报告依据世界银行报道的217个国家和地区的垃圾产生及其特征数据，计算了2016年世界各国产生的塑料垃圾总量。全球2016年塑料产量为4.22亿吨，较2010年增长26%；固体废物中塑料的比例从2010年的10%增长到12%；2016年全球产生的塑料垃圾达2.42亿吨。该报告明确提出，2016年美国是所有国家中产生塑料垃圾数量（4200万吨）最多的国家，人均年塑料垃圾产生量（130公斤）也位居首位。排在第二的欧盟28国人均年塑料垃圾产生量为（54.56公斤），仅为美国的一半，第三位是印度。2016年中国的塑料垃圾产生量（2160万吨）位居第四，为美国的一半，但人均年塑料垃圾产生量只有（15.67公斤），仅为美国的12%。

海洋保护组织“无垃圾海洋计划”的高级主管尼克·马洛斯表示：“美国制造的塑料废料是所有国家中最多的，但我们没有把问题放在眼里，而是将其外包给发展中国家，并成为海洋塑料危机的主要贡献者。”在向海岸线地带乱扔垃圾、非法倾倒垃圾和其他处理不当的废弃物方面，美国在沿海国家中名列第三，是造成世界沿海塑料污染的主要国家之一。

该研究还提到，2016年美国共收集391万吨塑料，其中超过半数被运往海外，向89个贸易伙伴出口199万吨废塑料。“其中超过88%的废塑料出口到因资源不足、无法妥善管理和处理这些塑料的国家”。这些出口的塑料垃圾中有不少无法再利用的部分，最终对当地环境造成污染。该研究报告的作者之一、海洋学研究教授卡拉·拉文德·劳博士说，“多年来，我们扔进蓝色垃圾桶的很多塑料都被出口到那些难以管理自己垃圾的国家进行回收，更不用说从美国运出的大量塑料了。考虑到我们有多少塑料垃圾因为价值低、受到污染或难以处理而实际上是不可回收的，很多塑料垃圾最终会污染环境就不足为奇了。”

相关数据显示，在美国产生的塑料垃圾里，有5%因“管理不当”被随意丢弃、非法倾倒，或者在被运往其他国家之后无法被妥善处理。报告强调称，看似只有5%“管理不当”，但考虑到塑料垃圾的总量，该数字仍不可忽视。（陈山）

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