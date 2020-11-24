原标题：外交部官员：《全球数据安全倡议》为全球治理注入新动力

新华社杭州11月24日电 外交部网络事务协调员王磊24日在参加世界互联网大会·互联网发展论坛时表示，中国提出《全球数据安全倡议》旨在为全球治理提供正能量，增加确定性，注入新动力。

王磊表示，世界正经历百年未有之大变局。数字和网络技术的发展及各类风险使得全球治理的客观需求上升。但网络空间的政治化倾向严重干扰、阻碍、甚至分裂国际社会的努力，单边主义、保护主义和霸凌行径使得全球公共产品的供给乏力。

王磊指出，当前形势下，各国应秉持命运共同体理念，坚守公平正义，尊重国际规则。应坚持同一个地球、同一个互联网、同一套国际规则。通过对话而非对抗，协商而非胁迫，团结而非分裂，合力维护网络空间的普遍安全和共同繁荣。虽然有些国家始终执迷于“强权即公理”，但中国坚信“正义自有力量”。

王磊强调，今年9月，国务委员兼外长王毅提出《全球数据安全倡议》，聚焦当前重大数据安全问题，就政府和企业在数据安全领域行为规范提出建设性的解决思路与方案，为制定全球规则提供蓝本。这是数据安全领域首份国际倡议，更是中国履行大国国际责任的集中体现。中方愿本着开放、包容、互鉴的原则，与各方共同构建新国际规则框架，共同推进全球数字治理，携手打造数字命运共同体。

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