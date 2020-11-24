原标题：以色列总理不想美国重返伊核协议

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡22日呼吁美国政府不要重返2015年伊朗核问题全面协议。

内塔尼亚胡当天在纪念前总理戴维·本－古里安年度活动上说：“不应重返先前核协议。我们必须坚持不妥协政策，确保伊朗不会研发核武器。”

路透社报道，内塔尼亚胡在发言中没有直接点名，但以色列媒体大多将此番言论解释为内塔尼亚胡向下届美国总统传递信息，希望其不会带美国重返伊核协议。

内塔尼亚胡认为，以色列对伊朗所持立场有助于以色列改善与一些阿拉伯国家关系。以色列最近数月在美方撮合下与阿拉伯联合酋长国、巴林和苏丹实现关系正常化。

伊朗2015年7月与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。内塔尼亚胡当年3月在美国国会演讲时公开反对该协议，凸显他与时任美国总统贝拉克·奥巴马分歧。

现任美国总统唐纳德·特朗普2018年5月宣布单方面退出伊核协议，随后重启及新增一系列对伊朗制裁措施。但伊核问题六国其他相关方仍致力于维护伊核协议。伊朗方面也否认其原子能项目旨在研发武器。

《纽约时报》爆料，美国国务卿迈克·蓬佩奥等人近期成功劝阻特朗普发起对伊朗一处主要核设施的军事打击。以色列时报网站22日报道，正陪同蓬佩奥出访的一名国务院官员说，美国对伊朗政策“全部选项仍在桌面上”，特朗普政府将“继续施行（对伊朗）政策，直至任期结束”。

美国本月3日举行总统选举，官方尚未公布最终计票结果，但据美国多家主流媒体测算，民主党候选人乔·拜登得票高于特朗普，将成为下届美国总统。拜登是奥巴马任内的副总统。他在竞选总统期间承诺，胜选后重新谈判伊核协议条件并重返协议。

按以色列时报网站说法，伊朗方面似乎不排斥与新一届美国政府谈判。伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫17日说，如果美方取消对伊制裁，伊朗愿意重新全面履行伊核协议。

作为对美方单方面退出协议的回应，伊朗自去年5月起分阶段中止履行伊核协议部分条款。（海洋）（新华社专特稿）

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