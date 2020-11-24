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旅美大熊猫幼崽获名“小奇迹”

2020年11月24日08:22  来源：新华网
 
这是2020年11月在美国华盛顿的史密森学会国家动物园拍摄的大熊猫雄性幼崽“小奇迹”。新华社发（史密森学会国家动物园供图）
这是2020年11月在美国华盛顿的史密森学会国家动物园拍摄的大熊猫雄性幼崽“小奇迹”。新华社发（史密森学会国家动物园供图）

　　新华社华盛顿11月23日电（记者孙丁 檀易晓）美国史密森学会国家动物园23日宣布，大熊猫“美香”今年8月诞下的雄性幼崽获名“小奇迹”。

　　史密森学会国家动物园在其网站上介绍说，约13.5万人参与了为期5天的网络投票，“小奇迹”从4个候选名字中脱颖而出。“小奇迹”的出生为世界在新冠疫情期间带来急需的欢乐时刻。这个名字不仅反映出其出生时的特殊环境，也在庆祝为保护大熊猫所进行的合作。

　　中国驻美国大使崔天凯在一段祝贺视频中说，“小奇迹”出生是一个真正的奇迹，疫情之下，所有人都为此感到鼓舞。美国朋友和中国人民都很关心“小奇迹”，它成长的点点滴滴也让人兴奋不已。这位“小大使”的成长再次“把我们联系到了一起，让我们分享欢愉、再续友谊”。

　　史密森学会国家动物园和生物保护研究所主管史蒂文·蒙福特在接受新华社记者采访时说，美中在保护大熊猫上的伙伴关系已经跨越近半个世纪、成果丰硕，史密森学会国家动物园为能够参与保护这一珍贵物种感到骄傲。

　　8月21日，22岁的“美香”在史密森学会国家动物园诞下“小奇迹”。饲养员马蒂·迪里告诉记者，在众人的悉心照料下，“美香”已经完全恢复，“小奇迹”正在茁壮成长，已经开始练习爬行技巧。

　　记者在大熊猫馆看到，院舍干净、整洁，为大熊猫准备的食物充足、新鲜。无论大熊猫“踱”到哪里，竹子等食物都唾手可得。工作人员和志愿者通过多个摄像头对大熊猫进行观察，饲养员更是对大熊猫有求必应、反应迅速。

　　“小奇迹”的父亲“添添”同“美香”于2000年底抵达史密森学会国家动物园开启旅美生涯。2005年至2015年期间，“美香”先后诞下3只健康幼崽——“泰山”“宝宝”和“贝贝”。

　　史密森学会国家动物园位于美国首都华盛顿西北部，又被称为美国国家动物园，它于1972年首次迎来大熊猫。由于疫情，史密森学会国家动物园目前暂停对公众开放。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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