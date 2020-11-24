美国总统国家安全事务助理在越南抹黑中国  我使馆谴责

中国驻越南大使馆网站截图

人民网河内11月23日电（记者 刘刚）近日，美国总统国家安全事务助理罗伯特·奥布莱恩访问越南期间恶意炒作南海和湄公河问题，发表攻击中国言论，其有关言论完全违背客观事实，充斥着强烈冷战思维和意识形态偏见。中国驻越南使馆就此发表严正声明如下：

一、中国政府在南海问题上的立场和主张是一贯的、明确的。中国一贯严肃认真履行包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，中国将继续致力于南海有关争议由直接有关的主权国家谈判协商解决、南海和平稳定由中国和东盟国家共同维护的“双轨思路”。

多年来，经过中国和东盟国家共同努力，南海在没有外部势力干预和介入的情况下总体保持了和平稳定。我们正在全面有效落实《南海各方行为宣言》，开展务实合作，积极推进“南海行为准则”磋商，取得重要进展。这一成果来之不易，值得共同珍惜。同时，中国高度重视和积极维护南海航行和飞越自由。中国是世界贸易大国，南海是重要的国际航道，南海局势不稳，受损的首先是包括中国在内的地区国家，对其他国家也无益处。南海航行和飞越自由从来就不存在问题，本地区国家有意愿、也有能力把它继续维护好。中国将继续坚持通过协商谈判和平解决争议，通过规则机制管控好分歧，通过合作和共同开发实现互利共赢，与本地区国家一道，将南海建设成和平、友好、合作之海。

二、中国同湄公河国家是“同饮一江水、命运紧相连”的好邻居、好伙伴、好兄弟。中方秉持共商共建共享原则，推动建立澜湄合作机制，推动澜湄合作进入全面发展期，机制建设、战略规划、资金支持、务实合作均取得显著进展。各方举行了首次水资源合作部长级会议和合作论坛，成立了水资源、环境合作中心和全球湄公河研究中心。中方向湄公河五国和湄公河委员会提供澜沧江全年水文信息，提前通报上游流量变化信息，克服困难增加旱季出境水量，帮助下游国家缓解旱情。中方通过澜湄合作专项基金，重点支持流域国家改善民生，在卫生、教育、减贫、妇女等领域先后开展了400多个项目，为湄公河国家提供了4万多人次的培训；新冠肺炎疫情发生后，六国守望相助，互施援手，有效遏制了疫情蔓延，并克服疫情影响，推动务实合作持续蓬勃发展，为各国复工复产和区域经济复苏提供了助力。

澜湄合作为地区发展注入了新的“源头活水”，给各国人民带来了实实在在的利益，有利于地区和平稳定与繁荣发展。中方愿同澜湄国家一道，继续本着相互信任、相互理解、相互支持的精神，排除外来干扰，聚焦务实合作，促进可持续发展，造福流域各国人民。

三、霸权主义、恃强凌弱、强权即公理，是美方的“专利”。美国奉行单边主义、唯美独尊、唯美例外、唯利是图，连续“退群”毁约，到处挥舞制裁大棒，无视国际义务和国际准则，刻意挑起意识形态对立，已经成为国际秩序最大破坏者和当今世界最大不稳定因素。美方不是南海问题当事方，拒不加入《联合国海洋法公约》，却打着维护南海稳定、维护规则、维护“航行和飞越自由”的幌子，公然插手南海问题，攻击抹黑中国，在南海炫耀武力、渲染紧张，其目的绝不是帮助地区国家解决争端，而是要维护美在地区霸权。美方一再利用湄公河议题造谣污蔑中方，肆意渲染所谓“中国威胁”，目的是挑拨中国与湄公河国家关系，干扰破坏次区域合作发展进程，企图将湄公河地区打造成美“印太战略”新抓手。中方对此坚决反对，严正敦促美方摒弃冷战零和思维，停止编造“中国威胁”谎言，停止挑拨地区国家关系，停止破坏地区和平稳定。

当前，世界正在经历深刻变革，世界经济陷入低迷，经济全球化遭遇逆风，单边主义、保护主义抬头，全球治理体系面临新的挑战。维护世界和平稳定、实现合作共赢发展是世界各国人民的共同心声，符合世界各国的共同利益。中方愿同地区国家一道，坚持睦邻友好、团结互信、互利合作的大方向，排除外部干扰，携手建设好维护好我们共同的美好家园。

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