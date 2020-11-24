原标题：构建亚太命运共同体——解读APEC第二十七次领导人非正式会议经贸成果

新华社北京11月23日电 题：构建亚太命运共同体——解读APEC第二十七次领导人非正式会议经贸成果

新华社记者于佳欣

日前召开的亚太经合组织（APEC）第二十七次领导人非正式会议，开启了2020年后的合作愿景，达成了共建亚太共同体的目标，被称为在APEC合作中具有标志性意义。

亚太地区是世界经济增长中最强劲、最活跃的板块之一。这次会议的成果对未来亚太合作乃至全球经济发展意味着什么？中国又将在这一过程发挥怎样的作用？

会议召开的重要意义何在？

本次会议宣布达成茂物目标，并制定了《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》。商务部国际司副司长杨正伟表示，本次领导人非正式会议在APEC合作中具有标志性意义。

茂物目标是1994年APEC领导人非正式会议上提出的，要求发达经济体成员2010年前、发展中经济体成员2020年前实现贸易与投资自由化。茂物目标于今年底到期。

南开大学APEC研究中心主任刘晨阳在接受记者采访时说，在茂物目标到期之际，新愿景的制定为APEC未来中长期发展提出了新目标、新举措，具有承前启后、继往开来的意义，带有更鲜明的“命运共同体”特色，将在亚太经合组织会议历史上刻下时代烙印。

中国社科院学部委员张蕴岭表示，新愿景延续了茂物目标提出的议程，比如推进亚太自贸区建设等，释放了各方坚定推进亚太区域经济一体化的明确信号，并将有力支持经济全球化和多边贸易体制。

在全球新冠肺炎疫情仍在蔓延的背景下举行的这次会议，有着特殊意义。受疫情冲击，亚太地区数十年来第一次出现经济整体负增长，保护人民健康、实现经济复苏任务艰巨。

刘晨阳说，亚太地区是世界经济增长最强劲的板块之一，此次会议出台的务实举措，将帮助区域经济走出疫情阴霾，并为全球经济复苏注入力量。

新愿景有哪些新特点？

专家强调，新愿景对茂物目标不是简单的替代，而是在继承的基础上作了新的规划。

茂物目标实施26年来，亚太区域经济一体化的深度和广度有了更大发展，合作领域也从经贸范畴延伸到更多元化空间。

比如，根据新愿景，未来APEC将推动数字经济新业态新模式发展。“这顺应了全球未来的发展趋势，将成为亚太地区推进创新驱动的有力抓手，也将为地区和全球经济增长拓展新空间。”刘晨阳说。

新愿景在展现APEC坚定推动区域一体化决心的同时，还作出支持多边贸易体制的长期承诺。

张蕴岭表示，无论是推动数字经济发展，还是突出关注全球经济治理，都体现了与时俱进的理念。“APEC一直以茂物目标设定的议程不断向前推进，这种不断推动亚太开放、合作、共同发展的动态进程，才是真正意义所在。”

中国将发挥什么作用？

“中方欢迎区域全面经济伙伴关系协定完成签署，也将积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”“中方提出倡议，推动各方分享数字技术抗疫和恢复经济的经验，倡导优化数字营商环境……”在此次会议中，中方进一步发出开放与合作宣言。

在推进APEC合作进程中，中国一直发挥着积极作用。

以茂物目标的实现为例，商务部用“贡献巨大”来形容中国的作用——平均关税水平从23.6%下降到7.5%，服务贸易开放程度显著提高，外资准入门槛不断降低，中国还提供了中国国际进口博览会等贸易促进的国际公共产品……

作为集体议程的APEC，通过凝聚各方力量推动亚太不断走向更加自由开放的贸易投资。在这一过程中，作为世界第二大经济体和全球货物贸易第一大国的中国，必将在新愿景实施过程中扮演重要角色。

“除了经济分量增大，中国自身的进一步开放，也将为其他APEC成员创造更大的经济增长和贸易投资红利。”刘晨阳说。

在张蕴岭看来，通过构建新发展格局，过去倚重外部市场的中国，将有能力为亚太发展提供更广阔的市场空间。

“十四五”规划《建议》提出，中国将实行高水平对外开放，开拓合作共赢新局面。“这必将为实施新愿景作出积极贡献。”杨正伟说。

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