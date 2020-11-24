推动中埃关系攀上新高峰（大使随笔）

1970年11月24日，中国与埃塞俄比亚正式建立外交关系。半个世纪以来，在双方的共同培育下，中埃友谊已成长为一棵参天大树，枝繁叶茂，生机勃勃。2017年建立全面战略合作伙伴关系后，中埃关系在政治互信、共建“一带一路”和国际事务合作等方面走在中非关系前列，中埃合作成为中非合作和南南合作的典范。

50年来，中埃政治互信不断加深。两国高层互访频繁，为双边关系指明了方向。今年在中国人民抗击新冠肺炎疫情的重要关头，埃塞俄比亚总理阿比两次致信向中方表达慰问。2月25日，习近平主席应约同阿比总理通电话。这些体现了中埃两国作为全面战略合作伙伴的深厚情谊和相互支持。今年6月，阿比总理以视频方式出席中非团结抗疫特别峰会，为峰会成功作出贡献。中埃在涉及彼此核心利益问题上始终相互理解和支持，在重大国际问题上保持密切沟通和协调。

50年来，中埃务实合作不断拓展。中国连续多年成为埃塞俄比亚第一大贸易伙伴、第一大投资来源地和第一大工程承包方，在埃塞俄比亚基础设施、制造业、能源、农业等领域发挥积极作用。亚的斯亚贝巴轻轨、亚吉铁路及沿线工业园等项目，见证着中埃合作硕果和埃塞俄比亚实现工业化、现代化的历史进程。埃塞俄比亚是最早同中方签署共建“一带一路”合作文件的非洲国家之一。中方支持埃方继续为中非高质量共建“一带一路”发挥桥梁和纽带作用。中国自1974年起向埃方派出医疗队，迄今共派出359人次，40余年从未间断，第一批中国援埃医疗队队长梅庚年医生的故事是中埃友谊的最好见证。

50年来，中埃国际事务合作不断升华。埃塞俄比亚是非洲地区大国和重要的发展中国家，中埃在维护多边主义、支持国际正义和公理方面拥有广泛共识和共同利益。两国一贯维护联合国宪章和国际关系基本准则，倡导和平解决争端，反对保护主义、单边主义和霸权主义。埃塞俄比亚是非盟总部所在地，也曾担任联合国安理会非常任理事国。中埃是维护世界和平与安全的重要力量，两国在国际事务中的合作已超出双边范畴。

当前，中埃正携手抗击新冠肺炎疫情，留下了许多感人和难忘的故事。两国再次用行动诠释了守望相助、休戚与共的深情厚谊，成为构建人类卫生健康共同体和更加紧密的中非命运共同体的生动注解。

作为新任中国驻埃塞俄比亚大使，我对中埃关系的未来充满信心。站在新的历史起点，无论后疫情时代国际格局如何变化，中埃传统友谊和各领域务实合作只会继续走深走实。中共十九届五中全会不久前审议通过了关于制定第十四个五年规划的建议，埃塞俄比亚今年出台了未来十年发展规划。双方要充分用好中非合作论坛和共建“一带一路”的合作平台，更好实现发展战略对接，推动中埃全面战略合作伙伴关系攀上新高峰。

（作者为中国驻埃塞俄比亚大使）

《 人民日报 》（ 2020年11月24日 17 版）

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