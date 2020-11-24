用艺术作品表达敬意（患难见真情 共同抗疫情）

疫情期间，许多西班牙民众用艺术作品向医务工作者们表达敬意。不久前，在西班牙马德里市中心的卡亚俄广场，竖起了一座6米高的“超级医护工作者”雕像。这一佩戴口罩、身披超人红斗篷的医护人员卡通形象，吸引了不少民众驻足并合影留念。

雕像由西班牙一家玩具公司建造。公司表示，建造这座雕像是为了感谢医务工作者和所有参与抗疫人士的辛勤工作和无私付出，同时提醒民众继续遵守防疫要求，做好防护。公司还将“超级医护工作者”卡通玩偶的销售收入捐献给巴塞罗那大学临床医院和马德里拉巴斯医院研究所。

在西班牙社交网络上，一项名为“我们都是英雄”的活动正在兴起。民众通过绘画在内的各种方式向身边的抗疫英雄致敬。拉菲尔·马龙是西班牙萨拉戈萨市一家医院的急诊科医生，也是一名绘画爱好者。疫情防控期间，他陆续创作了10余幅绘画作品，描绘自己在抗疫一线亲身经历的难忘场景。这些绘画作品在萨拉戈萨市一家博物馆展出。

在安达卢西亚自治区，当地大理石企业联合会与当地政府合作，创作了8座大理石雕像。塞维利亚雕塑家阿尔特嘉将这些雕像塑造成交叉的双手，以表达西班牙民众对医务工作者的敬意。“我们通过这些雕像，感谢医护人员的高度责任感和无私奉献精神。”安达卢西亚自治区主席莫雷诺说。

“为了与疫情抗争，医务工作者付出了汗水甚至生命。”阿尔特嘉表示，“我们还未走出疫情的阴影。战斗仍在继续，医护人员将奋力拼搏挽救更多生命。我们要永远感谢这些一直守护着民众健康的英雄。”

（本报马德里11月23日电）

《 人民日报 》（ 2020年11月24日 17 版）

(责编：胡永秋、岳弘彬)