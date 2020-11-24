“中国一直是国际经济合作的重要参与者和推动者，同世界许多国家保持互利共赢的合作交往，受到包括沙特阿拉伯在内众多国家的欢迎。中国将继续在二十国集团（G20）平台上发挥重要作用。”沙特阿拉伯文化新闻部前次大臣、沙特阿拉伯科研与知识交流中心顾问阿卜杜勒阿齐兹·本·萨拉马近日高度评价中国在G20平台上的积极作用。

萨拉马对本报记者表示，G20是国际经济合作的重要平台，在新冠肺炎疫情对世界造成巨大冲击的背景下，各国在本次峰会上分享经验、紧密合作，探讨共促世界经济复苏，传递加强多边合作积极信号。

“人类命运紧密相连，从推动经济全球化、应对气候变化到解决冲突、移民、流行疾病扩散等，很多全球性的问题都需要国际社会共同应对，没有哪个国家能够独善其身。”萨拉马表示，共抗疫情再次彰显全球携手合作的重要性，沙特和中国开展了十分紧密的抗疫合作。“中国率先控制住疫情，经济恢复正增长，为世界经济复苏注入动力。”

萨拉马曾多次访问中国，对中国的迅速发展赞叹不已：“工业化水平高、城市设计优美、园林绿化持续改善、交通运输发展步伐不断加快……”萨拉马说，沙特积极参与共建“一带一路”，沙中两国在能源、通信、交通运输和基础设施建设等领域开展了广泛紧密的合作，未来两国还可以在人才培养、教育科研人员交流等方面进一步加强交往。“加强与中国的双多边合作符合沙特利益，也有助于促进地区发展和稳定。”

（本报开罗11月23日电）

《 人民日报 》（ 2020年11月24日 17 版）

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