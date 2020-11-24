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“为亚太稳定发展作出实实在在的贡献”

本报驻澳大利亚记者  陈效卫

2020年11月24日05:11  来源：人民网－人民日报
 

　　“亚太经合组织促进了区域开放融合，推动经济全球化不断向前发展。在当前国际背景下，亚太地区各方应继续弘扬伙伴精神，密切政策沟通和协调，推动地区和世界经济尽快复苏。”巴布亚新几内亚外交部政策顾问多米尼克·森吉近日对本报记者表示。

　　“在世界主要经济体中，中国率先实现了经济正增长，为亚太稳定发展作出实实在在的贡献。”森吉认为，中国与亚太经合组织其他各成员之间的经贸交流日益密切，经济融合不断加深，已经成为亚太许多经济体的最大贸易伙伴、最大出口市场、主要投资来源地。面对单边主义、保护主义抬头，中国以实际行动促进区域合作，大幅放宽市场准入，加强知识产权保护，主动扩大进口，积极参与全球经济治理。

　　“共建‘一带一路’为促进多边合作、造福沿线国家和地区民众发挥了重要作用。”森吉说，通过参与共建“一带一路”，巴布亚新几内亚和中国经贸往来不断扩大，更多的巴新产品开始进入中国市场，双边合作也带动巴新更多参与到亚太经济合作之中。中方援助的菌草、旱稻种植等技术项目，改善了当地民众生活水平；中方援建的布图卡学园为约3000名巴新学生提供了受教育机会。中国也积极与其他太平洋岛国开展合作并在当地援建项目，极大推动当地经济发展。

　　森吉强调：“亚太地区合作潜力巨大、前景广阔。期待各方共同努力，为亚太地区稳定发展作出新贡献。”

　　（本报堪培拉11月23日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年11月24日 17 版）
(责编：胡永秋、岳弘彬)
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