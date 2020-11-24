中拉农业合作不断提质升级

核心阅读

中国与拉美国家农业合作具有较强互补性。中国的资本、市场、技术和管理与拉美地区相关产业和环境优势相结合，极大推动拉美农业可持续发展，同时也促进农产品加工行业、港口贸易加工区、运输物流的发展，进而推动拉美地区的经济社会进步。

历经45天航程，从巴西桑托斯港出发的一艘货轮近日缓缓停靠张家港港口，装载的5.5万吨大豆随后被卸载运往中粮东海粮油食品加工基地，经过加工之后将分别运往各地养殖场和饲料企业。

这一场景是中国与拉美加强农业合作的一个缩影。接受本报记者采访的业内人士认为，中拉农业合作不仅有效稳定了地区农业产业链供应链，还对双方调整农业产业结构、丰富农产品市场起到了重要促进作用。

扩大投资——

“为当地产业可持续发展作出积极贡献”

桑托斯港是中粮国际在南美洲的重要粮食转运基地。中粮国际在当地建厂，加工玉米、大豆等农产品，再通过货轮将豆粕、豆油、食糖等产品源源不断运往世界各地。目前，中国企业在巴西桑托斯、阿根廷罗萨里奥等拉美重要粮食出口地区和内陆物流节点城市都建立了类似中转基地，仅在巴西就建了7个加工厂。

中国与拉美国家农业合作具有较强互补性。近年来，依托双方良好农业合作机制和平台，中国粮农企业不断加强在拉美地区的多元化投资。根据中国农业农村部的数据，截至2019年底，中国对拉美农业直接投资存量为20.13亿美元。其中在巴西农业投资存量达17.32亿美元，主要集中在种植业领域。

中成糖业公司投资的牙买加泛加勒比糖业公司，主要从事甘蔗种植及蔗糖加工和销售业务，副产品糖蜜销售给当地酒厂生产朗姆酒。公司总经理刘超宇介绍说，根据生产季需要，公司可为牙买加提供800多个正式和临时就业岗位，生产的黄糖在牙买加岛内糖市场占有率达35%，明年有望提高至50%左右，每年还有部分黄糖出口至美国、欧盟及加勒比其他地区。“发展稳定向好后，我们将积极寻求业务转型。”

巴西国会农业委员会主席福斯托·皮纳托指出：“中国对拉美国家的农业投资，不仅为当地产业可持续发展作出积极贡献，也为当地带去了先进适用的农业技术，满足当地农业生产对技术的需求。”面对疫情，中国积极协调并与联合国粮农组织协商，从粮农组织捐资设立的信托基金中安排资金用于帮助拉共体国家应对粮食安全问题，进一步推动了中国与包括拉共体在内的广大发展中国家务实合作。

物流建设——

“帮助拉美更好地融入全球价值链”

罗萨里奥是阿根廷重要的粮食产区，但当地铁路系统运力低、故障多等问题一直困扰着粮农粮商，农产品不得不依赖成本更高的公路运输，其国际市场竞争力因此受到制约。

2011年，阿根廷提出雄心勃勃的“铁路振兴计划”，改造升级国内庞大的运输体系。近几年来，得益于共建“一带一路”，中国铁路装备制造和基础设施建设企业加快进入阿根廷市场，与当地需求非常契合。中国机械设备工程股份有限公司开始对有100多年历史的贝尔格拉诺货运铁路系统进行改造，如今已重铺轨道约600公里，列车运行稳定性显著提升，农产区粮食运力大幅提高。

阿根廷贝尔格拉诺货物运输公司机车部门负责人哈纳切克说，自铁路系统改造以来，圣马丁线的运输成本降低了40%，“铁路翻修后，一些曾经失去的客户又回来了”。

参与该项目的阿根廷铁路工程师马丁内斯说：“铁路的翻新带动了当地的经济发展。建成之后，从罗萨里奥等内陆省份到港口的物流成本更加低廉，阿根廷也能将更多的优质农产品送到世界各地。这是一个共赢的项目。”

作为世界航运的一个中转站，如何扩大港口货物吞吐能力一直是巴拿马政府致力解决的问题。中巴两国建交后，在共建“一带一路”框架下，中国企业帮助巴拿马开启玛岛港扩建工程，提升中国与美洲东部之间的贸易运输效率。

在秘鲁，瓦奴科至瓦杨柯公路扩建项目连接了秘鲁的山区与本国主要外贸中心，为货物运输减少了50%的通行时间；在玻利维亚，埃尔埃斯皮诺公路项目联通多个省份，极大提升了玻利维亚优势资源的出口效率，拉动了当地经济的发展；在牙买加，海外仓的建设为加勒比地区提供了重要的货物中转站，为当地自由贸易注入更多活力……

从铁路到港口，从蓝图到现实，中国在拉美的物流建设推动着中拉间的互联互通，让拉美更多的优质农产品走出内陆。秘鲁太平洋大学中国和亚太研究中心主任罗萨丽奥·圣加德亚评价，共建“一带一路”不仅为拉中之间搭起了多条跨太平洋经济走廊，还带动了地区产业的发展，“中国正帮助拉美更好地融入全球价值链”。

电商推广——

“提供更个性化、便利化的产品和服务”

今年以来，智利、阿根廷等国水果出口商协会与多个中国电商平台达成全面战略合作协议，智利驻华大使亲自上线代言直销智利产品的“智利国家馆”，阿根廷驻沪总领事亲自担当“百亿推荐官”……一系列电商平台推广活动，在中国网购用户中掀起了一波拉美农产品消费热潮。据拼多多9月中旬数据，目前拉美地区共有21个国家的相关农产品在该平台销售，今年以来整体销量同比增长310%。

拉美地区农产品种类丰富，与中国有反季互补优势。蓬勃发展的平台型电商为相关国家农产品出口提供了巨大机遇。

阿根廷柑橘经销商圣米格尔公司美洲及亚洲区销售经理胡安·伊尔贝特介绍，阿根廷柠檬于今年7月首次获准输华，他们的产品正在寻求机会在线上平台进行销售。

厄瓜多尔食品品牌沃纳宝纳也看准了线上销售渠道，决定入驻中国各大电商平台，向中国市场投放果泥婴儿辅食产品。沃纳宝纳公司大众消费产品开发经理马塞洛·梅里诺表示，世界范围内电子商务正变得越来越重要，入驻中国市场是该公司国际路线的重大进展，“我们希望依托中国市场，实现在亚洲各国的整体落地”。

智利水果出口商协会全球市场总监伊格纳西奥认为，电商为智利产品进入中国提供了一个更为直接、广阔和极具性价比的平台。“我们通过互动性更强、更直接的电商平台，可以更直接了解中国市场需求，提供更个性化、便利化的产品和服务。作为拉美国家与中国电商合作的先行者，智利享受到了电商给农业贸易带来的便利。”

（本报布宜诺斯艾利斯、里约热内卢、墨西哥城、北京11月23日电）

《 人民日报 》（ 2020年11月24日 17 版）

(责编：胡永秋、岳弘彬)