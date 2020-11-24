“为世界经济复苏注入信心”

11月20日至22日，2020年“读懂中国”国际会议（广州）在广州举行。600余名全球知名政治家、战略家、学者、企业家等通过线上线下方式，围绕“大变局、大考验、大合作——中国现代化新征程与人类命运共同体”主题深入交流研讨。与会人士积极评价中国抗疫成就和经济复苏步伐，呼吁各国携手合作，共同应对挑战，表示着力构建新发展格局的中国将为世界经济复苏和发展作出更大贡献。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延。中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，疫情防控取得重大战略成果，经济实现稳步复苏。与会人士认为，中国为各国抗疫提供重要经验，为维护全球经济稳定发挥积极作用。各国应加强团结合作，共同应对疫情和经济衰退等挑战。

日本国际贸易促进协会会长河野洋平表示，面对疫情挑战，中国在抗击疫情、推进复工复产方面取得显著成效。国际社会携手合作对于战胜疫情至关重要。英国知名学者马丁·雅克表示，中国在抗击疫情过程中表现出了极强的韧性、凝聚力和团结精神。“中国的成功经验也将为世界经济复苏注入信心。”

德国联邦议院议长朔伊布勒表示，共抗疫情使人们更加深刻认识到各国相互依存、休戚与共，国际社会只有联合起来才能战胜疫情。面对全球性挑战，各国应通过相互尊重、团结合作的方式来共同应对。

美国财政部前部长萨默斯认为，中国在统筹推进疫情防控和经济社会发展方面取得重要成果。同时，中国采取一系列举措帮助广大中小国家提升应对疫情能力，为世界经济增添稳定因素。

上海合作组织秘书长诺罗夫表示，疫情凸显医疗卫生合作的重要性。广东省在健康医疗数字化方面拥有丰富资源和实力，有2000多万人可以通过远程医疗健康就诊。上合组织秘书处希望加强与广东省在健康医疗数字化方面的合作，探索在广州市建立健康数字化合作平台。

中国共产党十九届五中全会擘画了未来一个时期中国发展宏伟蓝图。与会人士认为，中国加快构建新发展格局，推动更高水平的对外开放，不仅将为中国经济发展开辟新空间，也为世界经济复苏和增长注入新动力。

“我们应该超越意识形态和社会制度的差异，摒弃关起门来的狭隘态度。”英国前首相戈登·布朗说，中国长期以来坚持开放合作、共同繁荣，他对此深表赞同。各国应寻求利益汇合点，在全球政治和经济的大变局中构建利益共同体，不能为了满足一己私利而牺牲全球的和谐发展。

比利时前首相伊夫·莱特姆说：“中国坚持对外开放，与世界经济深度融合，正逐步成为全球经济增长和创新的重要引擎。”美国耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇认为，开放将因共同参与而带来互惠机遇。中国推进更高水平的开放，适应全球共同发展的需求。

世界贸易组织前总干事拉米表示，疫情防控期间，中国经济的表现明显优于世界平均水平。中国加快构建新发展格局具有重要意义，将有力促进全球经济复苏和发展。

保加利亚前总统普列夫内利耶夫说，中国采取的疫情防控措施科学有效，因而能够成功控制住国内疫情，实现经济社会运行稳步复苏。中国加快构建新发展格局，将在后疫情时代推动世界经济平衡发展过程中发挥重要作用。

《 人民日报 》（ 2020年11月24日 02 版）

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