英国寻求“脱欧”后新定位

据英国广播公司报道，英国首相鲍里斯·约翰逊日前宣布，未来4年英国将增加241亿英镑国防开支，这是英国政府30年来最大幅度的军费上调。面对疫情冲击与“脱欧”谈判双重关卡，英国为何此时“大手笔”增加军费？高额军费的可持续性前景又将如何？

高调增加军费

据英国政府网站公布，约翰逊11月19日向议会下院发表政府对外交、国防等领域综合评估的阶段结果，宣布将在未来4年中追加241亿英镑军费，超出保守党竞选宣言的承诺165亿英镑；国防开支占国内生产总值(GDP)份额将提高至2.2％，未来4年国防支出总额将达到1900亿英镑。路透社报道称，此次是英国自冷战以来最大幅度的军费上调；此举将稳固英国作为欧洲最大、北约第二大防务支出国地位。

约翰逊在讲话中称，新增的国防预算将用于提升英国核威慑力，并通过复兴造船业，把英国恢复为“欧洲最重要的海军力量”。同时他宣布将专注于“彻底改变战争的新兴技术”，在军事研发领域追加15亿英镑投资，成立人工智能研究机构与国家网络安全部队；并以2022年发射英国第一枚火箭为目标，组建太空司令部。

英国广播公司报道称，当前英国军事研发支出已占国防预算的22％，高于多数国家水平；而这一比例很可能在军费增加后继续上升。

“不安全感”上升

“英国大幅增加军费是基于对国际形势的判断，即今后大国博弈与军事竞争将加剧，同时希望借此维护自身实力、利益和相应的国际地位。”中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建向本报分析。

《华尔街日报》称，此次英国军费调整正值英国与欧盟未来关系谈判的关键阶段，英国此举旨在强化自身在北约中的地位，并刺激欧洲邻国寻求和英国的合作。

崔洪建表示，从英国此次国防投入的方向上判断，英国有意在海军及核武器方面维护已有优势，并在网络和太空等新的军事领域弥补自身短板。“近年来，美法等大国都有太空建设计划，英国也不肯落后。”

路透社分析称，军费大幅增加标志着英国结束军费缩减时代，开始寻求“脱欧”后新的全球定位。

“在‘脱欧’背景下，英国不安全感实际在上升。作为‘脱欧’后主权独立的象征，英国要进一步提升军事实力。事实上，这是英国自‘脱欧’启动时就有的一个明确目标。”崔洪建表示。

来源或引争议

据《华盛顿邮报》报道，英国反对党工党党魁基尔·斯塔默对增加国防预算表示欢迎，但对经费来源问题提出质疑。斯塔默表示，保守党政府曾在竞选宣言中承诺将GDP的0.7％用于对外援助，他担心增加军费将导致这一诺言无法实现。“钱从哪来？英国是七国集团中受疫情影响经济衰退最严重的国家。”斯塔默说。

《卫报》称，在约翰逊公布军费上调决策前几日，英国的对外援助预算就被削减数十亿，从GDP的0.7％降至0.5％。此举曾引发保守党内部的批评。

“对外援助是一个国家通过软实力发挥影响力的重要途径，一旦英国政府把对外援助预算挪到军费上来，将在英国内部引起争论。同时，英国释放出把软实力转化为硬实力的信号，也将引发国际社会对英国外交与防务政策是否会转向的猜测。”崔洪建说。

《华尔街日报》称，新的国防预算将使英国武器装备迎来一轮新升级，但装备淘汰换代也是“一个困难的决定”。具体方案还需等待完整的政府外交和国防综合评估。该评估结果将在明年年初揭晓。此外，据英国广播公司报道，即使此次增拨军费，当前英国的武器装备预算中仍有130亿英镑的“黑洞”需要填补。

“英国一旦决定增加军费预算，将会是一个长期趋势。在英国‘脱欧’与疫情影响经济的背景下，英国能否支撑长期、高水平的防务开支？目前还是一个问号。”崔洪建说。

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