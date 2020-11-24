中国为全球环境治理作贡献（环球热点）

10月31日，浙江省舟山市衢山岛风电场，54台风电机组源源不断地输送着清洁能源。

姚 峰摄（人民视觉）

11月22日，中国国家主席习近平在二十国集团领导人利雅得峰会“守护地球”主题边会上致辞。习近平主席指出，地球是我们的共同家园。要秉持人类命运共同体理念，携手应对气候环境领域挑战，守护好这颗蓝色星球。习近平主席提出3点主张：加大应对气候变化力度，深入推进清洁能源转型，构筑尊重自然的生态系统。中方宣布中国将提高国家自主贡献力度，力争二氧化碳排放2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和。中国将坚定不移加以落实。

当前，全球环境治理面临挑战，国际社会瞩目中国“成绩单”。联合国前秘书长潘基文曾由衷称赞，“中国是可持续发展议程的带头人。”

贡献——

“减排力度最大的国家”

英国《金融时报》网站称，在《巴黎协定》危急关头，中国提出碳排放承诺赢得了世界的称赞。欧盟委员会主席冯德莱恩称，中国宣布的这一目标“令人鼓舞”。非赢利研究机构“气候行动追踪”组织称，中国的新目标一旦实现，将是所有国家中减排力度最大的，将使全球变暖预测值降低0.2到0.3摄氏度。

《自然》杂志子刊此前曾刊登一份研究报告指出，自21世纪初以来，地球新增的植被面积相当于一个亚马孙雨林，中国是重要贡献者之一。美国国家航空航天局（NASA）“地球观测站”网站刊文称，为了抑制土地退化、空气污染和气候变化，中国制定了雄心勃勃的保护和扩大森林的计划，并充分利用土地资源发展集约型农业。

在保护生物多样性上，中国同样行胜于言。中国是最早批准《生物多样性公约》的国家之一。自2019年以来，中国一直是《公约》及其各项议定书核心预算的最大捐助国。截至2019年底，中国各类自然保护地面积达到陆域国土面积的18%，提前一年实现联合国提出的17%目标。今年9月30日，习近平主席在联合国生物多样性峰会上指出，加强生物多样性保护、推进全球环境治理需要各方持续坚韧努力。

“中国将生物多样性保护置于政府工作重要位置，设立生态红线，通过出台严厉的监管措施惩治污染环境行为；还通过立法来严厉打击非法野生动物捕猎、交易、运输、消费等行为。”联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛说。

天津外国语大学国际关系学院院长李强在接受本报记者采访时指出，中共十八大以来，中国在全球环境治理议题上进行了理念创新，如提出“五位一体”总体布局，强调生态文明建设的基础性作用；提出“人类命运共同体”理念、“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念、“共商共建共享”的全球治理观等，为解决全球环境治理困境贡献中国方案，凝聚更多国际共识。同时，中国还将理念付诸实践，积极参与全球环境治理，大力推动环境领域国际合作。

典范——

“对绿色发展有重要启示”

“生产生活方式绿色转型成效显著”“主要污染物排放总量持续减少”“生态环境持续改善”……前不久闭幕的中共十九届五中全会提出了中国“十四五”时期生态文明建设的目标，引发国际社会广泛关注。一位外国专家评价道，相信中国生态文明建设将在“十四五”时期实现新进步，“这将为世界其他国家发展提供范例，也将进一步促进全球包容性发展”。

联合国环境规划署此前发布的《北京二十年大气污染治理历程与展望》评估报告认为，北京在大气环境质量改善方面取得了令人瞩目的成效，其中有很多值得学习和借鉴的经验做法。

国际应用生物科学中心瑞士和美洲地区主任哈丽雅特·欣茨说，中国长期以来积极参与并推动保护生物多样性的多边进程，积累的经验技术对各国，特别是发展中国家很有价值。世界资源研究所执行副主席马尼希巴布纳称，中国“为其他发展中国家避免走先污染后治理的老路提供了重要启示”。

巴西中国问题研究中心主任、经济学家罗尼·林斯指出，习近平主席的相关主张对人类社会实现绿色发展、促进生态文明具有重要启示，并对疫情后经济的高质量复苏提供帮助。

实实在在的中国贡献，掷地有声的中国承诺，无疑增强了国际社会共同应对环境问题的信心。

“被气候灾难笼罩的晦暗天空出现了一缕曙光。”法国《世界报》网站这样评价中国确立碳中和目标的特殊意义。该报道指出，中国的表态“不仅将对气候领域产生作用，还重振了受新冠肺炎疫情影响的气候外交。”法国气候行动网络国际政策负责人露西尔·迪富尔认为，中国释放出加强气候多边主义的积极信号。

“在清洁能源方面，中国政府眼光长远。”美国《沃克斯》杂志网站称，“中国建立起稳定、有效的碳排放权交易体系，其影响将不可估量，将激励其他国家提高自己的减排目标。”

“中国在环境治理上的成就表明，经济社会发展并不必然以牺牲环境为代价。发展中国家完全可以走出一条绿色发展之路，而不必重走资本主义国家当年‘先发展、再治理’的老路。”李强指出，绿色发展是真正的可持续发展，它能保证生态、经济和社会三者的和谐发展和有机统一。

担当——

“对人类文明负责的高度”

从成为《联合国气候变化框架公约》《生物多样性公约》的首批缔约国，到倡议共建“绿色丝绸之路”、设立气候变化南南合作基金，为全球应对气候变化注入动力；从积极推进“2020年后全球生物多样性框架”，到宣布中国碳排放及碳中和目标……国际社会有目共睹，中国可谓是全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。

格鲁吉亚《每日新闻网》主编阿弗坦迪尔·奥提纳什维利指出，中国领导人的相关讲话体现了中国致力于绿色发展、构建人类命运共同体的大国担当。中国站在对人类文明负责的高度，为全球环境治理作出重要贡献。

据美国全国公共广播电台网站近日报道，因美国退出《巴黎协定》，一些太平洋岛国转而向中国求助，以共同应对气候变化带来的挑战。文章援引所罗门群岛官员的话说：“中国帮助我们应对气候变化，展现了领导力和责任心。”文章还援引基里巴斯总统塔内希·马茂的话说，“中国认真对待气候变化问题，不仅承诺减少本国的碳排放，而且要帮助太平洋岛国减轻和控制气候变化的影响，全面落实《巴黎协定》。”

西班牙Niusdiario新闻网站称，中国积极引导应对气候变化的国际合作，展现出中国正以“负责任大国”的身份向世界展示保护环境、应对气候变化问题的决心。

李强指出，在美国退出《巴黎协定》、破坏全球环境治理进程的情况下，中国提出基于构建人类命运共同体的全球环境治理方案，有利于凝聚全球共识，共同应对当前严峻的环境问题挑战。同时，中国强调遵循“共同但有区别的责任”原则，充分考虑了各国历史发展、现实情况及各自能力的区别。中国有关全球环境治理的主张，展示出大国应有的担当精神和责任意识。

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