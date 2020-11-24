人民网>>国际

积极践行低碳排放  深度参与国际合作

中国为全球环境治理作贡献（环球热点）

本报记者  李嘉宝

2020年11月24日04:37  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　10月31日，浙江省舟山市衢山岛风电场，54台风电机组源源不断地输送着清洁能源。
　　姚 峰摄（人民视觉）

　　11月22日，中国国家主席习近平在二十国集团领导人利雅得峰会“守护地球”主题边会上致辞。习近平主席指出，地球是我们的共同家园。要秉持人类命运共同体理念，携手应对气候环境领域挑战，守护好这颗蓝色星球。习近平主席提出3点主张：加大应对气候变化力度，深入推进清洁能源转型，构筑尊重自然的生态系统。中方宣布中国将提高国家自主贡献力度，力争二氧化碳排放2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和。中国将坚定不移加以落实。

　　当前，全球环境治理面临挑战，国际社会瞩目中国“成绩单”。联合国前秘书长潘基文曾由衷称赞，“中国是可持续发展议程的带头人。”

　　

　　贡献——

　　“减排力度最大的国家”

　　英国《金融时报》网站称，在《巴黎协定》危急关头，中国提出碳排放承诺赢得了世界的称赞。欧盟委员会主席冯德莱恩称，中国宣布的这一目标“令人鼓舞”。非赢利研究机构“气候行动追踪”组织称，中国的新目标一旦实现，将是所有国家中减排力度最大的，将使全球变暖预测值降低0.2到0.3摄氏度。

　　《自然》杂志子刊此前曾刊登一份研究报告指出，自21世纪初以来，地球新增的植被面积相当于一个亚马孙雨林，中国是重要贡献者之一。美国国家航空航天局（NASA）“地球观测站”网站刊文称，为了抑制土地退化、空气污染和气候变化，中国制定了雄心勃勃的保护和扩大森林的计划，并充分利用土地资源发展集约型农业。

　　在保护生物多样性上，中国同样行胜于言。中国是最早批准《生物多样性公约》的国家之一。自2019年以来，中国一直是《公约》及其各项议定书核心预算的最大捐助国。截至2019年底，中国各类自然保护地面积达到陆域国土面积的18%，提前一年实现联合国提出的17%目标。今年9月30日，习近平主席在联合国生物多样性峰会上指出，加强生物多样性保护、推进全球环境治理需要各方持续坚韧努力。

　　“中国将生物多样性保护置于政府工作重要位置，设立生态红线，通过出台严厉的监管措施惩治污染环境行为；还通过立法来严厉打击非法野生动物捕猎、交易、运输、消费等行为。”联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛说。

　　天津外国语大学国际关系学院院长李强在接受本报记者采访时指出，中共十八大以来，中国在全球环境治理议题上进行了理念创新，如提出“五位一体”总体布局，强调生态文明建设的基础性作用；提出“人类命运共同体”理念、“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念、“共商共建共享”的全球治理观等，为解决全球环境治理困境贡献中国方案，凝聚更多国际共识。同时，中国还将理念付诸实践，积极参与全球环境治理，大力推动环境领域国际合作。

　　典范——

　　“对绿色发展有重要启示”

　　“生产生活方式绿色转型成效显著”“主要污染物排放总量持续减少”“生态环境持续改善”……前不久闭幕的中共十九届五中全会提出了中国“十四五”时期生态文明建设的目标，引发国际社会广泛关注。一位外国专家评价道，相信中国生态文明建设将在“十四五”时期实现新进步，“这将为世界其他国家发展提供范例，也将进一步促进全球包容性发展”。

　　联合国环境规划署此前发布的《北京二十年大气污染治理历程与展望》评估报告认为，北京在大气环境质量改善方面取得了令人瞩目的成效，其中有很多值得学习和借鉴的经验做法。

　　国际应用生物科学中心瑞士和美洲地区主任哈丽雅特·欣茨说，中国长期以来积极参与并推动保护生物多样性的多边进程，积累的经验技术对各国，特别是发展中国家很有价值。世界资源研究所执行副主席马尼希巴布纳称，中国“为其他发展中国家避免走先污染后治理的老路提供了重要启示”。

　　巴西中国问题研究中心主任、经济学家罗尼·林斯指出，习近平主席的相关主张对人类社会实现绿色发展、促进生态文明具有重要启示，并对疫情后经济的高质量复苏提供帮助。

　　实实在在的中国贡献，掷地有声的中国承诺，无疑增强了国际社会共同应对环境问题的信心。

　　“被气候灾难笼罩的晦暗天空出现了一缕曙光。”法国《世界报》网站这样评价中国确立碳中和目标的特殊意义。该报道指出，中国的表态“不仅将对气候领域产生作用，还重振了受新冠肺炎疫情影响的气候外交。”法国气候行动网络国际政策负责人露西尔·迪富尔认为，中国释放出加强气候多边主义的积极信号。

　　“在清洁能源方面，中国政府眼光长远。”美国《沃克斯》杂志网站称，“中国建立起稳定、有效的碳排放权交易体系，其影响将不可估量，将激励其他国家提高自己的减排目标。”

　　“中国在环境治理上的成就表明，经济社会发展并不必然以牺牲环境为代价。发展中国家完全可以走出一条绿色发展之路，而不必重走资本主义国家当年‘先发展、再治理’的老路。”李强指出，绿色发展是真正的可持续发展，它能保证生态、经济和社会三者的和谐发展和有机统一。

　　担当——

　　“对人类文明负责的高度”

　　从成为《联合国气候变化框架公约》《生物多样性公约》的首批缔约国，到倡议共建“绿色丝绸之路”、设立气候变化南南合作基金，为全球应对气候变化注入动力；从积极推进“2020年后全球生物多样性框架”，到宣布中国碳排放及碳中和目标……国际社会有目共睹，中国可谓是全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。

　　格鲁吉亚《每日新闻网》主编阿弗坦迪尔·奥提纳什维利指出，中国领导人的相关讲话体现了中国致力于绿色发展、构建人类命运共同体的大国担当。中国站在对人类文明负责的高度，为全球环境治理作出重要贡献。

　　据美国全国公共广播电台网站近日报道，因美国退出《巴黎协定》，一些太平洋岛国转而向中国求助，以共同应对气候变化带来的挑战。文章援引所罗门群岛官员的话说：“中国帮助我们应对气候变化，展现了领导力和责任心。”文章还援引基里巴斯总统塔内希·马茂的话说，“中国认真对待气候变化问题，不仅承诺减少本国的碳排放，而且要帮助太平洋岛国减轻和控制气候变化的影响，全面落实《巴黎协定》。”

　　西班牙Niusdiario新闻网站称，中国积极引导应对气候变化的国际合作，展现出中国正以“负责任大国”的身份向世界展示保护环境、应对气候变化问题的决心。

　　李强指出，在美国退出《巴黎协定》、破坏全球环境治理进程的情况下，中国提出基于构建人类命运共同体的全球环境治理方案，有利于凝聚全球共识，共同应对当前严峻的环境问题挑战。同时，中国强调遵循“共同但有区别的责任”原则，充分考虑了各国历史发展、现实情况及各自能力的区别。中国有关全球环境治理的主张，展示出大国应有的担当精神和责任意识。

(责编：岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved