王毅同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通电话

新华社北京11月23日电 国务委员兼外长王毅23日同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通电话。

王毅表示，疫情仍在全球蔓延，国际格局加速演变，中欧作为多极化进程中的两支稳定力量，形势越是复杂，越要保持客观理性，加强沟通对话，不断增进互信，排除各种干扰。首先办好中欧自己的事情，同时加强战略合作，为应对全球性挑战发挥建设性作用。双方要把握好中欧关系的正确方向，坚持和平共处、坚持开放合作、坚持多边主义、坚持对话协商，这既是中欧建交45年来取得的重要经验，也是今后中欧全面战略伙伴关系健康稳定发展应坚持的重要原则。中方愿同欧方就下阶段重要议程保持密切沟通，加紧推进并达成中欧投资协定，加强气候变化和生物多样性保护等方面协调合作，为中欧重点领域合作提供制度框架和良好预期。双方应加强战略对接，合作构建开放型世界经济，共同反对保护主义，为各自企业提供公正、透明、非歧视的营商环境，为全球经济复苏注入更多的正能量。

王毅说，欧盟坚持战略自主符合欧洲的根本和长远利益，也符合国际社会对欧盟的共同期待。战略自主是独立一极的必要品质。中方认为，欧盟的战略自主应该体现在坚持多边主义、反对单边独霸；坚持开放合作、反对人为“脱钩”；坚持按照国际关系准则自主决定对外政策、反对集团对抗和“新冷战”。中方希望欧盟的战略自主也能体现在制定和实施正确的对华政策上。大国之间不应是非此即彼的关系，更不应进行零和博弈。中方对欧政策具有高度稳定性和连续性，一贯以积极、正面心态看待欧洲，视欧盟为中国的重要合作伙伴和中国外交的优先方向之一。希望欧方也能树立以合作为主的对华政策框架，发展更积极的对华关系。

博雷利表示，欧盟赞赏中方宣布国家自主贡献目标并承诺在2060年前实现碳中和、2030年前碳排放达到峰值，这对全球都具有重大示范意义。欧盟愿同中方全面加强气候变化和生物多样性保护方面合作，推进欧中投资协定谈判并争取年内达成。欧方高度赞赏中国取得的巨大发展成就以及为世界和平繁荣作出的重要贡献。欧盟将坚持客观理性地看待中国的发展，基于自身利益奉行独立的对华政策。尽管欧中政治体制、历史文化背景不同，但欧方愿本着相互尊重的精神同中方开展有效合作，共同应对全球性挑战，为世界增添平衡性和可预测性。

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