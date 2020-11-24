王毅同爱尔兰外交与国防部长科文尼通电话

新华社北京11月23日电 国务委员兼外长王毅23日应约同爱尔兰外交与国防部长科文尼通电话。

王毅表示，新冠肺炎疫情发生以来，中爱两国积极开展抗疫合作，彰显了两国传统友好和务实高效的合作水平。中方愿继续为爱方抗击疫情提供力所能及的支持，相信爱尔兰一定能够早日战胜疫情。王毅说，尽管受到疫情影响，中爱贸易投资逆势增长，双方在科技、教育等领域合作进展顺利。中爱关系保持连续性、稳定性并呈现良好发展势头，为两国人民带来了重要利益，希望在双方共同努力下，中爱关系能够取得更好发展。

王毅祝贺爱即将担任联合国安理会非常任理事国，表示安理会是坚持多边主义、维护联合国宪章宗旨和原则、捍卫国际公平正义的最前线。当今世界充满越来越多的不确定性和不稳定性，中方愿同爱方在安理会加强协作，使安理会真正为维护世界和平安全发挥应有功能。希望爱方继续为推动中欧关系深入发展发挥积极和建设性作用。

科文尼表示，面对疫情，爱中进行了良好合作。感谢中方为爱抗击疫情提供宝贵支持帮助。爱方相信，唯有多边合作，才能有效应对公共卫生等全球性挑战。爱方希望同中方继续相互尊重，坦诚对话，深化友谊，推进合作。爱方将秉持独立精神，坚持原则，履行作为安理会非常任理事国的职责，期待双方就国际地区热点问题密切沟通协作。欧中关系充满机遇，爱方愿为推动欧中关系发挥积极作用。

(责编：岳弘彬)