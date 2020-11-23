记者观察：评级下调 经济下滑 重压之下的南非如何“加油”

人民网约翰内斯堡11月23日电（王磊）全球三大信用评级机构中的穆迪和惠誉于11月20日同时下调南非的主权信用评级，这使得南非政府的借贷和融资成本进一步提高，也让已经饱受新冠肺炎疫情影响的南非经济雪上加霜。

两家评级机构下调南非评级 一家维持不变

穆迪将南非主权信用评级从BA1级下调至BA2级，比投资级低两个等级，评级展望也保持为“负面”。 惠誉将南非主权信用评级从从BB下调至BB-，比投资级别低三个级别。两家评级机构都提到疫情是打击南非经济、导致该国财政状况不佳的主要原因，经济复苏前景黯淡。惠誉甚至在声明中说，“预计到2022年南非国内生产总值（GDP）也将保持在2019年水平以下。”

两家机构下调南非主权信用评级对南非而言“很痛苦”。南非财政部长蒂托·姆博维尼21号发表声明时说，这增加了南非政府获取新贷款和偿还现有债务的成本，政府将不得不削减社会支出或增加税收。姆博维尼说，南非政府必须立即推进结构性经济改革，以防止主权信用评级被进一步下调，如果持续降级，南非的债务成本将难以承受，资产价值将不断缩水，民众的可支配收入也将进一步减少。

南非经济从今年第三季度开始的反弹表现则让另一评级机构标准普尔对自己的信用评级维持不变，仍为BB级，展望为“稳定”。该机构表示，南非为应对疫情采取“封禁”举措确实影响了经济发展，但南非经济从今年第三季度开始反弹，预计未来南非经济将恢复增长。

亟需恢复经济的南非如何“加油”

南非作为非洲与世界开展贸易的重要口岸国家之一，一直得到各方投资者的青睐。南非财政部指出，尽管评级机构下调了南非的评级，但同时肯定了南非的优势包括可靠的中央银行、灵活的汇率、活跃的货币交易和深厚的资本市场，这些因素都有助于平衡低经济增长和财政压力。

在18日刚刚举行的第三届南非投资大会上，南非总统拉马福萨还强调将在南非实施结构性改革。此前，南非经济结构过于单一曾受到各国际机构的广泛诟病，极大影响其经济的抗风险能力。此次拉马福萨提出的结构性改革结果如何有待市场检验，但他充满信心的说将“向世界展示南非的优势，以及如何利用这些优势吸引新的投资。”

尽管南非基础设施投资连年下降，但其基础设施水平在非洲确实是顶尖的。在数字经济飞速发展的今天，作为非洲数字网络中心的南非地位不言而喻，亚马逊就在开普敦搭建了自己在非洲的首个“云数据中心”。但在地广人稀的非洲市场，如何实现数字经济的价值还需要不断实验。拉马福萨说，南非受到能源投资的青睐。通过绿色能源独立电力采购计划发起的许多项目都取得了丰硕成果，并为世界上许多其他国家提供了启示。

2021年1月开始贸易的非洲自由贸易区（AfCFTA）也是一个重要的契机和平台，可以吸引更多投资者来到南非，同时扩大南非产品在非洲其他市场的参与度。2019年的南非进出口总额超过1670亿美元，是非洲进出口的重要部分，而南非也是国际投资者进入非洲市场的首选国家之一。

在联合国开发计划署11月发布的“南非可持续发展目标投资者地图”中，列举了南非实现可持续发展目标相关的商业机遇，包括基础设施、教育、医疗保健和农业四大优先领域的30个投资机会，包括饮用水供应设施及服务、电力设施及发电站、垃圾管理、可负担住房及数字基础设施等；远程教育、职业技能培训、教师培训等；在线医疗平台、医疗保健职业培训中心等；农产品加工、节水、针对中小型农场的共享经济平台等。

除了让投资者想来，南非还要让投资者“敢来”。如何让南非的投资环境更让人安心，也是政府需要解决的大事。

(责编：苏缨翔、杨牧)