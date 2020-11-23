印尼与英国达成协议提高两国贸易和投资合作

人民网雅加达11月23日电（记者张杰）印尼贸易部与英国国际贸易部于11月18日至19日在网上开展了第三届联合贸易评审会议（JTR），双方在提高贸易和投资合作等领域达成一致。

印尼贸易部国际贸易谈判司长伊曼事后在雅加达发布正式声明，声明表示：此次联合贸易评审会议将促进印尼和英国双方在今后建立更完善的经济关系，并使两国达到更高的合作水平。在目前全球新冠疫情蔓延的挑战中，印尼和英国双方都认识到JTR的重要作用，双方通过聚焦于提高各种领域，包括教育、农业产品、饮食产品、技术、制药和卫生、基础设施和运输业、木材和木制品、可再生能源、金融和专业服务，及创意经济的的贸易和投资的讨论，已经在此次会议中取得了进展，改善了双边贸易关系。印尼方在此次会议期间还向英方阐述了印尼最新贸易政策、签署RCEP的相关情况和协议主要内容，及其他双边谈判的发展。双方承诺在2021年1月份完成和签署JTR报告，确定JTR完成后的下一步行动。作为G20成员国，英国和印尼了解，JTR起着重要作用，来协助在未来的经济增长，并支持受到新冠病毒疫情大流行的经济复苏的努力。

英国代表团由双边关系主任凯瑟琳·劳领导，其也表示：“印尼与英国在JTR会议上取得了实质性进展。在世界努力从新冠病毒疫情中复苏之际，印尼是英国的重要伙伴。我们希望该JTR马上完成，并达成一项协议来提高双边在各种重要领域的贸易和投资。”

JTR是印尼与英国为了研究目前和今后双边贸易和投资中存在的各项阻碍和机遇而发起的，包括两国官方及企业家在内的各方利益相关者组成的协商会议制度。JTR将产生联合报告，向两国政府提供经贸合作建议。目前英国在印尼出口目的国中排名第22位，并在进口国中排名第23位。在2019年印尼与英国之间的贸易额达到24亿美元。印尼向英国的出口和进口总额分别为14亿美元和10亿美元，而2019年，英国在印尼的投资额达到8760万美元。双方表示，随着经贸合作的发展，双方的进出口贸易和投资额将大幅度提高。

(责编：苏缨翔、杨牧)