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G20领导人第十五次峰会达成五大经贸成果共识

2020年11月23日17:33  来源：新华网
 

新华社北京11月23日电（记者于佳欣）日前二十国集团（G20）领导人第十五次峰会以视频方式举行，各方在一系列重大问题上取得共识，其中，在经贸领域达成五方面务实成果。

经贸合作是G20的重要支柱之一。据商务部国际司副司长陈超23日介绍，经贸成果之一是批准《二十国集团应对新冠肺炎、支持全球贸易投资集体行动》，在加强政策协调、提高贸易便利、促进国际投资、畅通物流网络等8个领域采取38项具体合作举措。

其次，达成维护多边贸易体制的重要共识，形成关于世贸组织未来的利雅得倡议，重申世贸组织目标和原则，推进世贸组织必要改革。

在承诺保持市场开放方面，G20提出确保公平竞争，营造自由、公平、包容、非歧视、透明、可预期、稳定的贸易投资环境。

在提高全球供应链可持续性和韧性方面，承诺帮助发展中国家和最不发达国家更好融入贸易体制。

G20还制定政策指南，鼓励中小微企业积极参与国际贸易投资，促进经济包容增长。

据悉，面对新冠肺炎疫情暴发蔓延、国际贸易投资大幅下降的严峻形势，G20贸易部长迅速行动起来，深入落实今年G20领导人特别峰会共识，先后三次举行会议，就加强国际抗疫合作、维护全球产业链供应链稳定、推动贸易投资可持续增长达成9份成果文件，为本次峰会作了充分经贸准备。

G20是世界主要经济体的代表，经济总量占全球GDP的86%，人口占世界的65%。陈超表示，12年前，G20领导人峰会机制为应对全球金融危机而生；12年后的今天，国际社会再次面临共同挑战，亟需G20再次发挥引领作用，加强国际合作，共同战胜疫情，推动经济发展。

陈超说，中方愿同G20所有成员一道，深入落实本次峰会经贸成果共识，继续坚定支持多边主义和自由贸易，反对保护主义和单边主义，维护全球产业链供应链稳定顺畅，帮助支持发展中国家，推动世界经济实现强劲、可持续、平衡、包容复苏，以实际行动践行人类命运共同体理念。

(责编：杨光宇)
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