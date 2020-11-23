沙特能源大臣：中国经济复苏对全球意义重大

二十国集团（G20）领导人第十五次峰会将于21日至22日举行。此次峰会由二十国集团轮值主席国沙特主办，将以视频方式举行。其间，二十国集团领导人将就新冠疫情带来的影响及如何为未来做好更充分准备等问题进行讨论。沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼在接受总台记者提问时表示，中国经济复苏对稳定国际能源市场意义重大，沙特期待与中国继续加强合作。

阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼指出，新冠肺炎疫情的蔓延加剧了能源供需不平衡，并直接对石油和天然气等行业造成严重影响，沙特在担任二十国集团轮值主席国期间高度重视推动能源合作，而能源合作在中沙关系中一直扮演着重要角色。阿卜杜勒阿齐兹强调，沙特正在积极实现能源可持续和经济多元化的目标，希望通过二十国集团峰会和包括中国在内的世界主要经济体继续加强在可再生能源和高科技领域的合作，为两国乃至全球经济复苏与发展作出更大贡献。

沙特能源大臣 阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼：我们已经建设了炼油厂，沙特阿美也建立了两三个办公室，正如你所说，沙特是中国最大的原油供应国（之一），沙中两国之间有巨大的合作可能性，并不局限于能源方面，而是在更广阔的领域中。

沙特卫生官员积极评价中沙合作抗疫

在新冠肺炎疫情肆虐、世界经济持续受到冲击的情况下，如何推动国际社会协作应对疫情冲击也是此次峰会的重要议题之一。沙特国家疾病预防和控制中心主任阿卜杜拉·古维扎尼在接受总台记者采访时表示，中沙两国在抗击疫情方面的合作富有成效，为全球团结抗疫注入了正能量。

沙特国家疾控中心主任 阿卜杜拉·古维扎尼：中国与沙特从疫情开始之初就建立了非常密切的合作，中方非常积极地与我们分享了有关病毒的信息和数据，这对于我们制定防控疫情的相关政策和规定有巨大帮助，两国之间的抗疫合作极具建设性，获得了显著成果，无论对于沙特国内抗击疫情或是推动国际合作来说都意义重大。

(责编：艾雯、杨牧)