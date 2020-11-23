用真相对抗谎言！摩洛哥姑娘在海外媒体分享中国抗疫故事

一位在温州生活的摩洛哥姑娘，最近她多次受邀出现在国外电视媒体上，通过分享自己在中国的生活，介绍中国的抗疫故事与经验。这些节目播出后，受到了海内外的广泛关注。戳视频了解一下。

伊涵由浙江省教育厅引进 在温州任教

画面中的这位外国姑娘就是伊涵（Ilham），现在是浙江省温州市平阳实验中学的一位外籍教师。去年12月底，伊涵作为浙江省教育厅从欧洲引进的外籍教师，在浙江龙游的一所学校任教。最近一段时间，伊涵多次被国外的媒体邀请连线，分享中国抗疫的故事与经验。

浙江省温州市平阳实验中学外籍教师 伊涵：我最近被邀请录制脱口秀超过10次以上，分享我个人这几个月在中国生活的经历，以及情况是如何逐渐变好的，这几个月内，我们是如何恢复正常的。不只是意大利人，除了意大利人外（其他国家的人），都能了解中国的疫情情况以及中国政府、中国人民如何克服疫情。

在中国多个城市旅行 见证复苏后的武汉

今年，伊涵就一直在中国生活，喜欢旅行的她，去过北京、上海、西安等10多个城市，期间也记录下了很多中国的战疫故事，并把这些故事分享给国际上的朋友，并在一些电视节目里播出。今年国庆，伊涵还特意去了趟武汉旅游。

浙江省温州市平阳实验中学外籍教师 伊涵：武汉是中国游客最多的国际化城市之一，因此我决定去武汉，我要分享在武汉的日常生活。去看看因为不幸的事情开始在全球变得有名的这座美丽的城市现在是什么样子。

分享中国抗疫秘诀：科学和团结

在武汉期间，伊涵去了当地有名的美食街，去了酒吧，去了旅游景点，她拍摄的这段视频也在国外节目里播出。伊涵认为，中国抗击疫情的秘诀就是科学和团结。

浙江省温州市平阳实验中学外籍教师 伊涵：所有检测阳性的人会进行治疗，不论他们是有症状感染者或无症状感染者，会在医院等地方进行隔离。这是非常重要的，把无症状感染者隔离起来，即使你没有表现出任何症状，你也没有咳嗽和发烧，还是有可能感染其他人，因此如果你自由活动会影响到全部人。不幸的是，在其他国家，包括意大利都没有将无症状感染者隔离起来。我印象最深刻的是人民的团结，所有人遵守规则，使用口罩，使用健康码通行，中国人民做出了很大的贡献。

伊涵说，她会坚持把自己看到的中国好的抗疫故事和经验继续传播给更多的国际朋友，用真相去对抗谎言。

浙江省温州市平阳实验中学外籍教师 伊涵：即使我一直在说中国的防疫策略，解释疫情是如何发展的，还是有很多人，甚至现在，都不知道中国发生了什么。因此我觉得我必须一次一次地去解释真相，用真相去对抗谎言，阴谋，假新闻。

（总台央视记者 高珧 于晨）

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