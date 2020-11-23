原标题:中国积极考虑加入CPTPP引关注：推进自由贸易 鼓励多国效仿

参考消息网11月22日报道据法新社吉隆坡11月20日报道，中国国家主席习近平周五表示，中国将考虑加入一项一度得到美国支持但被特朗普抛弃的自由贸易协定。

报道称，全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）是最初得到美国前总统奥巴马支持的一项庞大协定的升级版本。该协定旨在对抗中国在亚洲日渐增强的实力。

报道指出，习近平在亚太经合组织（APEC）第二十七次领导人非正式会议上发表讲话时说，中国“将积极考虑加入”CPTPP。

报道称，就在习近平发表上述讲话的前几天，北京和其他14个国家签署了区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。这将是全世界最大的自由贸易协定。

报道介绍，该协定将美国排除在外，其签署国占世界经济总量约30%。在华盛顿日益后撤之际，它被视为中国的一大成功。

国际贸易专家德博拉·埃尔姆斯说，如果中国真的加入CPTPP，可能会鼓励其他国家效仿。

身为亚洲贸易中心执行董事的埃尔姆斯说：“如果习近平的意向声明在未来几周和几个月得到推进，当然会促使现有成员、潜在成员和其他目前根本没有考虑加入CPTPP的国家提出许多问题。”

另据日本《产经新闻》11月21日报道，日美中等21个国家和地区出席的APEC领导人会议20日晚以视频方式举行，中国国家主席习近平在会上发表讲话指出，中方将积极考虑加入CPTPP。

报道称，在拜登尚未明确对CPTPP态度的情况下，中国先发制人，表明拥护自由贸易的态度。

报道认为，中国谋求凭借世界第二大经济体的规模扩大处于本国影响力之下的经济圈范围，以打破对华包围圈。15日，日中韩等国签署了RCEP。19日，习近平在APEC工商领导人对话会上表示，中国将积极参与多双边区域投资贸易合作机制。这体现出中国加快经济合作谈判的方针。

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