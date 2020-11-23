第十二届傅雷翻译出版奖在京揭晓

人民网北京11月23日电 11月21日，第十二届傅雷翻译出版奖颁奖典礼在法国驻华大使馆举行。法国驻华大使罗梁（Laurent BILI）、傅雷翻译出版奖组委会主席董强、文学翻译家余中先等出席。

本届傅雷翻译出版奖有社科类与文学类共10部终评作品入围，最终选出了三名获奖者。

文学类奖项的获奖者为宁春艳，获奖译作为贝尔纳-玛丽·科尔泰斯所著《孤寂在棉田》，这是自傅雷翻译奖设立以来首部获得文学奖的戏剧作品；社科类奖项获奖者为汪炜，获奖译作为让·斯塔罗宾斯基的著作《透明与障碍：论让-雅克·卢梭》。“新人奖”的获奖者为曾昭旷，译作为埃玛纽埃尔·德·瓦雷基耶尔的《审判王后：1793年10月14—16日》。

法国驻华大使罗梁在致辞中表示 “尽管疫情使得今年的傅雷奖和往年有些许不同，法国文学界人士无法与我们欢聚，但是，我们仍在此举办傅雷翻译出版奖。译者可以让文学相遇，译者不仅是连接两种文化的桥梁，更身处跨文化对话的核心。”

法国驻华大使罗梁致辞（照片：梁玮航）

傅雷翻译出版奖组委会主席董强先生表示，“中法两国文化都对艺术与文学有着共同的追求、爱好，翻译家们不遗余力地承担‘介绍’的工作，打开了一扇文化窗口，我们应当为翻译家们鼓掌。”

现场照片（照片：梁玮航）

在媒体问答环节，董强先生在回答人民网记者提问时表示，傅雷翻译奖呈现出年轻化的趋势，有许多年轻译者加入到文化传递的事业中来，这是非常令人欣慰的。他寄语年轻译者：“更早地翻译著作，就能更好地了解对方、认识自身。”

现场照片（照片：梁玮航）

据悉，《傅雷的法兰西青年岁月》展览分别将于11月22日至12月2日在北京法国文化中心、12月18日至1月10日在北京大学举办。（孙晨晨、实习生梁玮航）

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