综合消息：中东新冠疫情蔓延 多国医疗系统承压

新华社安卡拉11月22日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区新冠疫情22日继续蔓延，阿尔及利亚、伊拉克等国医疗系统面临严峻挑战，巴勒斯坦单日新增确诊病例数再创新高。

阿尔及利亚22日报告新增确诊病例1088例，累计确诊74862例，累计死亡2275例。阿卫生部当天表示，目前本国医院的新冠患者收治能力已出现饱和迹象，这在部分地区引起恐慌，政府将统筹安排各地医院病床。

伊拉克卫生部22日发布的疫情数据显示，新增确诊病例1766例，累计确诊535321例，累计死亡11958例。世界卫生组织驻伊办事处当天发表声明说，世卫组织和伊卫生部门对伊境内流离失所民众安置营地和难民营的医疗卫生状况表示持续关切，例如尼尼微省二级卫生诊疗设施在反恐战争中几乎全部损坏，丧失了75%的医院病床，脆弱的卫生系统面临疫情重压。

巴勒斯坦卫生部22日报告，新增确诊病例1560例，累计确诊84340例；新增死亡病例16例，累计死亡714例，单日新增确诊和新增死亡病例数均创疫情暴发以来新高。人口密度较高的加沙地带新增确诊病例数居高不下，形势严峻。

伊朗卫生部22日表示，24小时内新增确诊病例13053例，累计确诊854361例，累计死亡44802例。伊朗国家疫情防控指挥部表示，全面的严格限制措施已在160个红色风险城市、208个橙色风险城市和80个黄色风险城市实施，并显现出一定效果；这表明如果民众能够将限制措施的落实水平提升至85%以上，疫情将在两周后有所缓解。

卡塔尔卫生部22日宣布，新增确诊病例167例，累计确诊137229例，累计死亡236例。尽管卡塔尔近期疫情趋缓，但政府仍要求民众严格遵守防疫措施。内政部说，当天10人因违反疫情期间小客车乘坐人数不得超过4人的规定而被拘留，另有53人因在公共场所未戴口罩而被拘留。内政部呼吁民众务必遵守防疫措施，保护自身和他人安全。

沙特阿拉伯卫生部22日报告新增确诊病例224例，累计确诊355258例，累计死亡5780例。沙特教育大臣哈马德·谢赫当天说，在线教育计划使学生得以在疫情期间继续接受教育，现阶段每天共有约540万名沙特学生参加线上课程。

还有一些中东地区国家22日更新了累计确诊病例数：土耳其446822例，摩洛哥324941例，约旦183429例，阿拉伯联合酋长国158990例，科威特140056例，阿曼122081例，黎巴嫩116476例，利比亚77823例。（执笔记者：施洋；参与记者：潘晓菁、马意翀、郑思远、熊思浩、杨元勇、苏小坡、黄灵、王峰、王薇、冀泽、陈斌杰、张淼、李良勇、王尚、涂一帆）

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