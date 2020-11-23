“美国中东政策前瞻与新时期中国中东外交”研讨会举行

图为研讨会开幕式现场

人民网上海11月23日电 11月22日，“美国中东政策前瞻与新时期中国中东外交”研讨会在复旦大学举行。研讨会系首届复旦中东研究论坛活动之一，由复旦大学中东研究中心（筹）、复旦大学国际问题研究院、复旦大学国际关系与公共事务学院主办，国家社科基金“阿盟的理论建构与实践路径研究”课题组协办，相关议题为中东地区形势回顾与展望、美国中东政策前瞻、新时期中国中东外交。复旦大学国际问题研究院副院长冯玉军，中国中东学会会长、清华大学国际与地区研究院院长杨光等30余位来自全国各地的专家学者出席。

图为冯玉军致词

冯玉军在开幕式致辞中表示，复旦大学中东研究中心（筹）于2020年10月正式成立。中心与复旦大学政治学、哲学、宗教学、历史学、社会学、外国语言文学、经济学等学科，以及复旦大学国际问题研究院的整体发展战略相对接，利用学科现有平台和队伍优势，培养掌握对象国语言、了解当地国家社情、具有世界情怀的中东研究专业化人才，为学科建设、人才培养、区域与国别研究，以及决策咨询贡献力量，为复旦大学其他区域与国别研究中心的学科建设发挥支撑作用。

冯玉军表示，据不完全统计，一年来中心共出版学术著作3部，发表SSCI国际核心期刊论文5篇，CSSCI期刊（含扩展版）论文8篇，其他中外文学术论文9篇，还向有关部门提交调研报告30余篇。希望中心继续突显中国眼光，重视中东的本地关怀，在中东国际关系、大国中东战略、中国中东外交、中东政治与经济、中东民族与宗教、中东历史与社会、伊斯兰哲学、中东能源、“一带一路”等领域，利用复旦大学的“集群”优势，力争成为“全国一流、世界知名”的中东研究学术重镇和智库。

图为杨光致词

杨光在致词时表示，中东研究与其他发展中国家研究一样，核心议题是发展问题，但是中东国家的发展问题一直没有解决好。如今中东国家工业化程度很低，经济增长和就业均面临困难，一些国家还存在较大规模的贫困人口。地区政治发展进程也比较缓慢，许多国家保持着传统的国体和政体，包括君主制、教权政治等。此外，中东国家发展的地区环境也非常不利，地区稳定受到严峻挑战。

杨光认为，中东地区对中国的重要性并没有下降。它不仅是中国外交的基础和主要能源供应地，也是中国大周边的延伸和运筹大国关系的舞台。因此，无论从研究发展问题来看，还是从服务中国整体外交来看，加强中东问题的综合性研究都具有非常重要的意义，中国中东学界可以大有作为。

《“一带一路”国别研究报告（摩洛哥卷）》（2020年版）发布仪式同时在论坛开幕式上举办。（王南）

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