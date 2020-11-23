中国驻韩国大使邢海明出席“新时代中国和中韩关系高层研讨会”

人民网首尔11月20日电（杨帆 曹翔宇） 11月18日，邢海明大使同韩国执政的共同民主党国家经济咨询会议议长金振杓议员、总统直属政策企划委员会委员长赵大烨、中国人民外交学会名誉会长李肇星以及来自韩国权威智库、知名院校的专家学者在线上线下共同出席“新时代中国和中韩关系高层研讨会”。

邢海明发表主旨演讲，介绍中共十八大以来治国理政取得的成就，阐释中国特色社会主义道路，全面解读习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想，展望国际形势走向和中韩关系发展方向。

邢海明表示，中国经济社会发展成就举世瞩目，综合国力和国际地位空前提升。“中国奇迹”的背后，是中国人民在中国共产党带领下开创的与西方不同的现代化新路。世界正处于大变革大调整时代，中国与世界关系发生前所未有变化。在习近平外交思想指引下，中方坚持“对话而不对抗，结伴而不结盟”，致力构建新型国际关系；坚持共商共建共享，建设性参与全球治理；坚持“天下一家”，倡导构建人类命运共同体。中国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，将为世界发展创造更多机遇。

同时，邢海明强调，中韩是历经患难检验的战略合作伙伴，双边关系和情谊在疫情中得到升华。着眼新时代、新形势，希望双方夯实互信，打造命运共同体典范，深化融合激发务实合作潜能，团结协作维护世界公平正义，推动双边关系迈上新台阶。

李肇星表示，在习近平主席的领导下，中国聚焦新课题，致力完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，开启新时代。当前国际形势急剧变化，世界站在新的十字路口。选择单边主义还是多边主义、践行保护主义还是自由贸易、沿用冷战思维还是多元包容、追求零和博弈还是合作共赢，是各国面临的课题。中国将高举构建新型国际关系、构建人类命运共同体旗帜，坚持开放合作、多边主义、互利共赢，为新时代“全球之治”贡献力量和智慧。

金振杓议员也通过会议传达了友好的信息，他表示韩中建交28年来，双边关系长足发展。今年以来，两国在相互信任、友好合作基础上，携手应对新冠疫情，给韩中关系带来更好发展的机遇。中国共产党十九届五中全会不久前召开，提出构建“双循环”、深化对外开放等新发展思路。包括韩中在内的15个国家日前签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），受到世界广泛关注。这些为韩中关系发展、深化务实合作、实现互利共赢提供新机遇。

赵大烨也在随后的演讲中提到，中国共产党十九届五中全会为中国下步发展提出方向和道路，其中很多内容同韩国密切相关。新冠疫情深刻改变世界，韩国政府正致力于将不安和危机的时代转化为崭新和机遇的时代，为此提出了“韩版新政”。希望韩中双方在治国理政方面加强经验交流，携手构建东北亚防疫卫生合作机制，共同克服疫情，实现更好发展。

参与会议的韩国专家学者围绕新时代中国治国理政成果、经济社会发展前景、中国对外政策理念、中韩关系发展方案等进行深入探讨。韩方表示，中国共产党十八大以来，中国治国理政展现新面貌，经济社会发展取得新成绩。韩方乐见中国坚持扩大对外开放与合作共赢，愿同中方共同倡导多边主义与自由贸易，推动韩中关系持续健康稳定向前发展。

活动中，邢海明大使还向韩国专家学者赠送了《习近平谈治国理政》第三卷，并接受了KBS、SBS、JTBC等电视台、韩联社、纽西斯、NEWS1等通讯社、《文化日报》、《每日经济》、《世界日报》等报社共近20家韩国主流媒体的联合采访。

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