第二届“我的中国故事”阿拉伯语征文大赛落幕

人民网开罗11月22日电（记者 周輖）第二届“我的中国故事”阿拉伯语征文大赛日前在埃及首都开罗落幕，比赛由开罗中国文化中心、《今日中国》杂志和埃及《广播与电视》杂志联合举办，历时半年时间，共收到372篇有效投稿。

在全球同心抗击新冠肺炎疫情的背景下，大赛为埃及各行各业人士深入挖掘、抒写自己与中国相关的经历、故事，并融入自身的思考与感悟提供了重要平台。经过紧张有序的多轮评审，共有30篇文章脱颖而出，最终评出特等奖2名、一等奖1名、二等奖2名、三等奖5名、鼓励奖与参与奖各10名。

在线颁奖典礼上，开罗中国文化中心主任石岳文以录制视频的方式向参赛者致辞并宣读获奖名单。他表示，本届比赛收到的投稿数量与首届相比增加了近百篇，这反映了广大埃及民众对中国文化的热情以及对中埃关系的关注。他对获奖者致以由衷祝贺，并希望其继续努力，为中埃关系的进一步发展添砖加瓦。埃及《广播与电视》杂志总编哈乃斐、《今日中国》杂志阿文版副主编伊斯梅尔也分别通过视频方式为获奖者献上寄语。

比赛特等奖由埃及小说家穆罕默德·穆斯塔嘎布和埃及青年中文译者尼哈尔·拉沙德摘得。穆斯塔嘎布的获奖文章通过比较莫言与埃及作家的写作风格，发掘中埃当代文学作品中的魔幻现实主义特色及其共通之处；拉沙德则侧重抒写《李小龙传记》对自身的激励与影响。据了解，30篇获奖作品将在近期以中阿双语的方式结集出版。

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