沙特专家：期待推动G20成员持续深化多边合作

人民网开罗11月22日电（记者 周輖）“凭借政府强有力的领导和人民的团结一致，中国成为率先控制住新冠疫情的国家之一。当前中国经济已经率先恢复正增长，这为二十国集团（G20）各成员国经济复苏提振了信心。”G20领导人第十五次峰会日前通过视频方式举行，沙特阿拉伯《祖国报》专栏作家贾迈勒·阿比里德在接受记者采访时表示，在今年的新冠疫情的特殊背景下，沙特阿拉伯作为轮值主席国，期待推动G20成员持续深化多边合作。

“疫情发生以来，世界各国守望相助。中国为包括沙特阿拉伯在内的许多国家提供了援助、分享了经验，这对我们抗击疫情意义重大。”贾迈勒认为，不管是抗击疫情，还是经济建设，中国始终走携手合作的道路，一直是多边主义的捍卫者，受到国际社会的赞赏与尊重。

“中国提出的‘一带一路’倡议，为许多阿拉伯国家带来发展红利；中国不断推动自由贸易活动，为地区发展带来繁荣；中国还与国际社会一道全力落实应对气候变化政策行动，积极履行义务。”面对国际上单边主义、保护主义不断抬头，G20作为多边合作的重要平台，本届峰会上坚持多边主义的声音备受关注。贾迈勒认为，峰会上的中国参与、中国经验将在助力各成员国克服疫情影响、恢复能源和贸易市场信心、引领世界经济复苏等方面发挥积极作用。

“除抗疫合作外，这些年沙特和中国在贸易、投资、工业等领域也早已经建立了许多重要交往。”贾迈勒指出，沙中建交30周年来，双边友好合作不断深入。“我曾与中国朋友在沙特合作过一个工业项目，我对中国企业的严格要求和中国工程师的敬业精神感到敬佩。”贾迈勒表示，沙特“2030愿景”提出要发展清洁能源、人工智能和物联网等，而中国在相关领域拥有先进的经验，未来期待两国还可以在更多领域展开互利合作，惠及两国人民。

“5年前我访问过中国，中国人民的热情好客和中国社会的快速发发展给我留下深刻印象。”贾迈勒还表示，沙特目前正在大力发展旅游业和娱乐业，“期待在疫情结束之后，有更多中国朋友到访沙特，增进彼此的了解。”

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