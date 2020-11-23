第二届中比科技交流研讨会举办

人民网布鲁塞尔11月22日电（记者 任彦）为期两天的第二届中比科技交流研讨会21日闭幕，来自中国和比利时两国科技界、产业界和学术界等领域的300余人荟萃一堂，交流科研成果，探讨合作机会。

研讨会由旅比华人专业人士协会和中比科技园共同主办，以视频方式举行，设比利时、北京、武汉、海南四个分会场。与会人员通过主题报告、主旨演讲、圆桌分享、高端对话等形式，重点围绕后疫情时代的技术迭变、产业落地和未来发展深入探讨。

中国驻比利时大使曹忠明在开幕式致辞中表示，在科技创新领域，中比两国优势互补，在微电子、生物医药、环保技术、新材料、新能源、现代农业、高端制造等领域大有可为。当前，全球疫情仍在蔓延，只有尊重科学、团结合作才能最终战胜病毒。抗疫科技合作得到各界和各国政府的广泛支持。今年 9 月，中国、比利时、南非共同启动了针对疫情爆发与气候、生物多样性关系的联合研发项目，为三方科技合作开了个好头。他希望与会人员积极参与到双、多边国际抗疫研发合作中来。

旅比华人专业人士协会主席徐志安表示，新冠肺炎疫情凸显科技应用在社会领域的重要作用，科技实力成为能否更好应对疫情的关键因素，希望通过交流研讨会促进中比科技合作。中比科技园商务总监埃里克·图阿蒂表示，面对新冠肺炎疫情，研究者只有具备出色应变能力和协作能力、以团结方式快速实现创新才能脱颖而出，中比科技园愿架起科技合作新桥梁。

比利时瓦隆大区外贸与外国投资总署亚洲和大洋洲处总监埃里克·德克拉克在致辞中回顾了瓦隆大区和中国湖北、河南及其他省市的友好合作，其中最引人瞩目的合作成果是中比科技园，这是欧洲第一个中国海外科技园，也是中欧高科技创新合作的开创性项目。

研讨会期间，湖北省青少年科技中心与中比科技园共同倡导的中国欧洲（比利时）科技创新联盟正式启动，旨在促进中国和比利时及欧洲各国的民间科技交流，推动高校、产业集群及行业协会合作、科技人才互访、企业科技创新、科技项目筛选投资孵化、科技成果双向转化等，力求在三年内打造成汇集中比各类科技资源和机构的多维度跨境科技交流平台。中国全图通位置网络有限公司与比利时COMmeto公司举行签约仪式，将在非暴露空间导航定位等领域展开合作。

(责编：于洋、刘叶婷)