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中国坚定捍卫多边主义（望海楼）

苏晓晖

2020年11月23日08:52  来源：人民网－人民日报海外版
 

11月21日晚，中国国家主席习近平在北京以视频方式出席二十国集团（G20）领导人第十五次峰会第一阶段会议并发表题为《勠力战疫 共创未来》的重要讲话。习主席这一讲话，有两大“关注点”。

一、国际社会关注G20的作用。国际社会不会忘记，在国际金融危机最紧要关头，G20临危受命，把正在滑向悬崖的世界经济拉回到稳定和复苏轨道。在即将过去的一年，新冠肺炎疫情对世界的影响，超出2008年发生的国际金融危机。在这场应对疫情的全球战役中，二十国集团再次发挥了不可替代的重要作用。而今，全球疫情仍在蔓延，G20应如何进一步发力？

二、世界关注G20平台上的中国。众所周知，中国在疫情防控和经济社会发展方面都取得显著成效。根据经合组织报告，中国将是G20中唯一今年预计实现GDP正增长的国家。成功战疫和实现经济正增长的中国为G20贡献理念、智慧和方案。后疫情时代，G20应发挥什么样的作用？世界期待聆听中国声音。

习主席的讲话为G20进一步发力和发挥更大引领作用，指明了方向。他建议，二十国集团要在构筑全球抗疫防火墙、畅通世界经济运行脉络、发挥数字经济的推动作用、实现更加包容的发展等方面进一步发力。他还提出，二十国集团应该在加强以联合国为核心的国际体系、完善经济全球化的治理架构、推动数字经济健康发展、提高应对全球性挑战的能力等方面发挥更大引领作用。

中国倡议各国勠力战疫共创未来。疫情肆虐全球，人类命运共同体理念更加深入人心。在讲话中，习主席建议构筑全球抗疫防火墙。各国首先要做好各自疫情防控，加强交流合作，并向其他国家施以援手。中国以身作则，加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，并郑重承诺中国疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，优先向发展中国家提供。中国还创造性地提出，建立基于核酸检测结果、以国际通行二维码为形式的健康码国际互认机制，希望更多国家参与。中国还建议加强世界卫生组织作用，构建人类卫生健康共同体。

中国促使G20主动应变、化危为机。疫情对世界经济造成冲击，但同时，以互联网为代表的数字经济异军突起，表现出强大的生命力。习主席特别指出，中方提出了《全球数据安全倡议》，愿以此为基础，同各方探讨并制定全球数字治理规则。G20还要以开放和包容方式探讨制定法定数字货币标准和原则。

中国坚定捍卫多边主义。近年来，单边主义和保护主义横行。今年以来疫情肆虐全球，造成叠加效应，重创世界经济和国际贸易。中国支持联合国作为合作处理国际事务的核心机制，拒绝个别国家以本国利益优先为名行使霸权。各国应维护以国际法为基础的国际秩序，反对凭借强权手段谋求一己私利。在讲话中，习主席再次承诺，中国在提高经济韧性和竞争力的同时，建设更高水平的开放型经济新体制。这将为各国共享中国经济高质量发展成果带来更多机遇。

G20领导人第十五次峰会，是一次关键性的会议。这次会上，中国再次为世界发展进行议程设置。面向未来，G20必将发挥更大作用。后疫情时代的世界，必将如凤凰涅槃、焕发新生。

（作者为中国国际问题研究院副研究员）

(责编：高歌、刘叶婷)
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