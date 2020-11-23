原标题：美国新冠病例破1200万 6天再增百万病例

11月21日，在美国纽约，一名女子推着孩子经过抗疫宣传壁画。美国约翰斯·霍普金斯大学21日发布的新冠疫情最新统计数据显示，美国累计确诊病例超过1200万例。新华社发（郭克摄）

新华社华盛顿11月21日电 综述：美国新冠病例破1200万 6天再增百万病例

新华社记者谭晶晶

美国约翰斯·霍普金斯大学21日发布的新冠疫情最新统计数据显示，美国累计确诊病例已经超过1200万例，累计死亡病例超过25.5万例。美国从11月15日新冠累计确诊超1100万例仅用时6天就又增100万例，而从1000万例增至1100万例也仅用时6天。

近来，美国确诊病例的百万病例增速一直维持在高位。从9月25日累计超700万例至今，每增加100万例所用天数，从21天、14天、10天不断缩减至6天。目前，美国仍是全球新冠疫情最严重的国家，其确诊病例数、死亡病例数均居全球之首，其中确诊病例超过全球确诊病例的五分之一。

美国其他多项疫情指标也连续刷新纪录。美国疾病控制和预防中心21日公布的数据显示，全美20日报告新增新冠确诊病例192673例，新增死亡病例1885例，单日新增确诊病例再次刷新全球范围内一国单日新增确诊病例数纪录。这是美国连续第13天单日新增确诊病例超10万例。

截至21日，美国过去7天平均日增新冠确诊病例近16.5万例，创疫情暴发以来新高；过去7天平均日增死亡病例数也不断攀升，目前已超1400例，为5月中旬以来新高。

11月21日，人们在美国纽约排队等待接受新冠病毒检测。美国约翰斯·霍普金斯大学21日发布的新冠疫情最新统计数据显示，美国累计确诊病例超过1200万例。新华社发（郭克摄）

近期美国住院病例也在激增，多地医疗系统面临前所未有的压力。美国《大西洋月刊》发起的追踪全美疫情项目公布的最新数据显示，全美目前新冠住院患者超过8.3万人，为疫情暴发以来最高纪录。

项目数据显示，美国养老院、辅助生活机构及其他长期护理机构成为近期疫情“重灾区”。在截至11月12日的一周内，各州长期护理机构共报告新增新冠确诊病例近3万例，较前一周增长了17%，是该项目自5月底开始统计这一数据以来的最高纪录。项目方面称，尽管这一增幅惊人，但由于统计方法等原因，实际数据还可能更高。

虽然近期美国新冠疫情各项指标都不断刷新纪录，但该项目方面表示，目前还没有迹象表明这些指标已达到“峰值”。

白宫冠状病毒应对工作组协调员德博拉·伯克斯20日在接受媒体采访时表示，目前美国确诊病例上升的情况明显与以前截然不同，比以前更快、范围更广。

然而，面对不断恶化的疫情形势，美国政府并未及时出台强有力的防疫新举措。

随着感恩节假期的临近，防疫压力骤增。美疾控中心在一份关于如何庆祝感恩节的新指南中呼吁民众不要在假期出行，以降低感染和传播新冠的风险，并遵守戴口罩、勤洗手、保持社交距离等防疫措施。

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