人民网>>国际

团结应对挑战  共创美好未来（大使随笔）

陈伟庆

2020年11月23日06:27  来源：人民网－人民日报
 

　　二十国集团领导人第十五次峰会于11月21日至22日以视频方式举行。应二十国集团轮值主席国沙特阿拉伯国王萨勒曼邀请，习近平主席出席峰会并发表重要讲话，强调二十国集团应践行多边主义，团结引领全球抗疫合作，并就后疫情时代的国际秩序和全球治理阐述中国理念，高屋建瓴，意义深远。

　　一是强化国际抗疫合作。今年3月，习近平主席出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会期间强调，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。在二十国集团领导人第十五次峰会上，习近平主席强调“构筑全球抗疫防火墙”。国际社会应倡导科学精神，反对将病毒政治化、对他国污名化，把资源和精力集中到支持世界卫生组织发挥领导作用，集中到加强团结协作上来。

　　中国积极支持并参与新冠肺炎疫苗国际合作，已经加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，愿同各国在开展疫苗研发、生产、分配等各环节加强合作。中国将履行承诺，向其他发展中国家提供帮助和支持，努力让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品，帮助发展中国家克服疫情带来的困难。

　　二是引领世界经济复苏。习近平主席提出，要在做好疫情防控前提下，恢复全球产业链、供应链安全顺畅运转，降低关税、减少壁垒，探讨重要医疗物资贸易自由化。中方期待二十国集团加强合作，以科技创新和数字化变革催生新的发展动能，为数字经济营造有利发展环境，加强数据安全合作，加强数字基础设施建设，为各国科技企业创造公平竞争环境。

　　中国在取得抗疫斗争重大战略成果基础上，实现了经济稳步前行。中国将继续扩大开放，与各国共享发展机遇，推动互利共赢。

　　三是践行多边主义。习近平主席指出，新冠肺炎疫情是一次重大挑战，凸显了全球治理存在的短板。人类生活在一个互联互通、休戚与共的地球村里，各国命运相连。面对全球性威胁和挑战，冷战思维和零和博弈解决不了任何问题，只有团结协作、共同应对才是出路。

　　中方愿与各方共同努力，加强以联合国为核心的国际体系，完善经济全球化的治理架构，推动数字经济健康发展，加强数据安全合作，提高应对全球性挑战的能力。

　　四是实现可持续发展。习近平主席强调，要加强世界卫生组织作用，推进全球疾病大流行防范应对，扎牢维护人类健康安全的篱笆，构建人类卫生健康共同体。二十国集团应通过科技创新解决全球最紧迫的公共卫生、粮食安全、环境和气候等问题，推动妇女事业发展，实现更加包容的发展，提高应对全球性挑战的能力。

　　中方将与其他二十国集团成员共同努力，推进全球疾病大流行防范应对，构建人类卫生健康共同体。要以明年联合国第二十六次气候变化缔约方大会和第十五次《生物多样性公约》缔约方大会为契机，共同建设清洁美丽的世界，实现人与自然和谐共存。中方还倡议在2025年再次召开全球妇女峰会，适时召开国际粮食减损大会。

　　沙特是二十国集团中唯一的阿拉伯成员，今年是中沙建交30周年。在习近平主席和萨勒曼国王的引领下，两国在发展中沙全面战略伙伴关系、完善全球治理、维护发展中国家权益等方面拥有广泛共识。

　　浩渺行无极，扬帆但信风。中方将同包括沙特在内的二十国集团其他成员一道，以此次峰会为契机，将目标转化为成果，把政策转化为行动，采取综合平衡措施，推动世界实现21世纪所有人的机遇，共同构建人类命运共同体。

　　（作者为中国驻沙特大使）  


　　《 人民日报 》（ 2020年11月23日 16 版）
(责编：胡永秋、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved