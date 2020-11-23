团结应对挑战  共创美好未来（大使随笔）

二十国集团领导人第十五次峰会于11月21日至22日以视频方式举行。应二十国集团轮值主席国沙特阿拉伯国王萨勒曼邀请，习近平主席出席峰会并发表重要讲话，强调二十国集团应践行多边主义，团结引领全球抗疫合作，并就后疫情时代的国际秩序和全球治理阐述中国理念，高屋建瓴，意义深远。

一是强化国际抗疫合作。今年3月，习近平主席出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会期间强调，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。在二十国集团领导人第十五次峰会上，习近平主席强调“构筑全球抗疫防火墙”。国际社会应倡导科学精神，反对将病毒政治化、对他国污名化，把资源和精力集中到支持世界卫生组织发挥领导作用，集中到加强团结协作上来。

中国积极支持并参与新冠肺炎疫苗国际合作，已经加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，愿同各国在开展疫苗研发、生产、分配等各环节加强合作。中国将履行承诺，向其他发展中国家提供帮助和支持，努力让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品，帮助发展中国家克服疫情带来的困难。

二是引领世界经济复苏。习近平主席提出，要在做好疫情防控前提下，恢复全球产业链、供应链安全顺畅运转，降低关税、减少壁垒，探讨重要医疗物资贸易自由化。中方期待二十国集团加强合作，以科技创新和数字化变革催生新的发展动能，为数字经济营造有利发展环境，加强数据安全合作，加强数字基础设施建设，为各国科技企业创造公平竞争环境。

中国在取得抗疫斗争重大战略成果基础上，实现了经济稳步前行。中国将继续扩大开放，与各国共享发展机遇，推动互利共赢。

三是践行多边主义。习近平主席指出，新冠肺炎疫情是一次重大挑战，凸显了全球治理存在的短板。人类生活在一个互联互通、休戚与共的地球村里，各国命运相连。面对全球性威胁和挑战，冷战思维和零和博弈解决不了任何问题，只有团结协作、共同应对才是出路。

中方愿与各方共同努力，加强以联合国为核心的国际体系，完善经济全球化的治理架构，推动数字经济健康发展，加强数据安全合作，提高应对全球性挑战的能力。

四是实现可持续发展。习近平主席强调，要加强世界卫生组织作用，推进全球疾病大流行防范应对，扎牢维护人类健康安全的篱笆，构建人类卫生健康共同体。二十国集团应通过科技创新解决全球最紧迫的公共卫生、粮食安全、环境和气候等问题，推动妇女事业发展，实现更加包容的发展，提高应对全球性挑战的能力。

中方将与其他二十国集团成员共同努力，推进全球疾病大流行防范应对，构建人类卫生健康共同体。要以明年联合国第二十六次气候变化缔约方大会和第十五次《生物多样性公约》缔约方大会为契机，共同建设清洁美丽的世界，实现人与自然和谐共存。中方还倡议在2025年再次召开全球妇女峰会，适时召开国际粮食减损大会。

沙特是二十国集团中唯一的阿拉伯成员，今年是中沙建交30周年。在习近平主席和萨勒曼国王的引领下，两国在发展中沙全面战略伙伴关系、完善全球治理、维护发展中国家权益等方面拥有广泛共识。

浩渺行无极，扬帆但信风。中方将同包括沙特在内的二十国集团其他成员一道，以此次峰会为契机，将目标转化为成果，把政策转化为行动，采取综合平衡措施，推动世界实现21世纪所有人的机遇，共同构建人类命运共同体。

（作者为中国驻沙特大使）

《 人民日报 》（ 2020年11月23日 16 版）

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