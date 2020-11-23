共享市场机遇  共谋合作发展

第三届中国国际进口博览会期间，观众在乐高集团展台体验乐高玩具。

本报记者 李欣怡摄

在液空中国公司位于上海市青浦区的工厂内，工人正在进行医用氧充装。

液空中国公司供图

3月16日，工人在已经恢复生产的东风本田总装生产线上忙碌。

周 超摄（影像中国）

在帝斯曼江山制药（江苏）有限公司的工厂内，工人正在进行看罐作业。

荷兰皇家帝斯曼集团供图

11月10日，第三届进博会技术装备展区现场。

新华社记者 赵丁喆摄

作为全球最具潜力的大市场，中国秉持开放、合作、团结、共赢的信念，坚定不移全面扩大开放，同世界分享市场机遇。经济呈现稳定转好态势、新业态新模式加快发展、营商环境持续优化……中国市场的吸引力不断增强，各国企业深耕中国、实现共赢发展的信心更为坚定

“与中国伙伴携手探索新机遇”

本报驻法国记者 刘玲玲

“近30年来，得益于中国基础设施建设不断完善、人才队伍持续壮大、营商环境不断优化以及创新生态系统蓬勃发展，液化空气集团在中国实现了稳固发展。”法国液化空气集团中国公司首席执行官柏昊天表示，“中国经济有力复苏增强了外企在华投资信心，随着中国推进更高水平对外开放，相信液空一定能够在中国实现更好的发展。”

法国液化空气集团是一家生产提供工业和医用气体以及相关服务的大型跨国企业。上世纪90年代初，该集团开始在中国投资建厂，目前在中国设有近100家工厂，遍布40多个城市。

深耕中国市场多年，液空中国公司真切感受到中国的营商环境不断改善。从减轻企业融资成本、税费负担，到根据外企实际经营状况有针对性地提供服务，“各地政府非常重视优化营商环境，打造服务型政府，为外商投资项目建立良好平台，并且大力支持技术创新。”柏昊天表示。

疫情防控期间，中国相继推出一系列支持外企复工复产的政策。“中国政府采取强有力举措抗击疫情，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作，我们感到很安心。”柏昊天表示，目前液空中国公司所有工厂的生产水平都已恢复正常。

日前，液化空气集团发布第三季度经营数据，液空中国公司所有业务线均实现增长，增幅达7.6%。“中国成为疫情发生以来首个恢复增长的主要经济体，中国市场需求的提振直接促进了集团在亚太地区的业务发展。”柏昊天说，在华公司生产经营的稳定与恢复对跨国企业来说尤其重要。液空中国公司的正常运转经验，也为集团全球各地的分公司提供了借鉴。

中国正加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这让液空中国公司看到了新的发展机遇。“我们的产品和服务可以用于众多行业，如碳酸饮料中的食品级二氧化碳、保障化工安全生产必需的氮气、核磁共振扫描仪所需的液氦以及氢燃料电池车所需的氢气等。新发展格局将促进国内消费市场规模持续扩大，民众对优质产品和服务的需求也将继续增长。”

柏昊天表示：“液空中国公司会继续支持中国的产业发展和升级转型，同时也将与中国伙伴携手探索新机遇，实现共赢发展。”目前，他们正计划扩大在武汉的投资。“我们在医疗服务、汽车、食品等领域为超过800家武汉客户服务。目前，武汉各领域发展正进一步加速，我们将扩大在医用氧、氢能等领域的投资，与武汉共同发展。”

“中国坚定不移全面扩大开放，与各国共享发展机遇和成果，为全球经济的复苏和发展注入信心。这也坚定了我们在中国继续增加投资、扩展业务的决心。”柏昊天说。

（本报巴黎电）

“我们在中国有巨大的发展空间”

本报记者 李欣怡

手持金箍棒、乘坐飞行器的“悟空小侠”，悬挂红色彩灯的中式庭院……在第三届中国国际进口博览会乐高集团的展台上，取材于中国传统文化和故事的乐高玩具产品吸引了不少人驻足赏玩。今年进博会期间，乐高集团将积木颗粒与中国传统文化相结合，特别推出4款带有浓郁“中国风”的全新主题套装。

乐高集团已经连续3次参加进博会，凭借进博会巨大的溢出效应，其在进博会上发布的新品受到广泛关注。在过去的一年间，乐高集团在中国大陆新开设80多家品牌零售店，使得总数量在今年10月底达到207家。与2019年第二届进博会举办时相比，一年来品牌零售店数量增长近一倍。

“进博会为跨国公司创造了与合作伙伴深入交流的机会，也是向消费者展示新产品、新技术和新服务的绝佳平台。参加首届进博会以来，乐高集团在中国市场的发展加速向前，品牌零售店覆盖城市越来越多。”乐高集团高级副总裁、中国区总经理黄国强表示。

今年上半年，乐高集团在中国市场实现两位数的业绩增长。“中国采取有效举措防控疫情，同时统筹推进疫情防控和经济社会发展，中国经济迅速恢复增长，这也体现了中国经济的强大韧性。”黄国强表示，3月末，中国各地乐高品牌零售店逐渐恢复营业，很多消费者到店体验产品，整体客流量恢复迅速。

近年来，随着居民消费水平不断提升，消费潜力进一步释放，中国市场已成为乐高集团重要的战略增长市场。“最近10年中，集团不断加大对中国市场的投资，市场份额不断提升，在华业务增长迅速。”黄国强介绍，随着民众对产品多样化需求的扩大，乐高品牌零售店正加快布局。明年，乐高集团将在中国大陆新开设80家乐高品牌零售店，店铺总数将达300家。“乐高品牌零售店在各地的发展让我们备受鼓舞，我们对未来在中国的发展更有信心。”黄国强表示。

当前，中国正加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。在黄国强看来，这将进一步推动中国高水平的对外开放，打造更好的营商环境。“相关举措有助于进一步扩大中国国内市场，刺激扩大消费需求，为乐高集团在华发展带来众多机会。”

疫情防控期间，中国数字经济和电子商务得到进一步发展，带动了玩具行业的重塑升级。此次进博会期间，乐高集团展示了拼音版乐高盲文积木颗粒，积木颗粒上的凸点能够与盲文字母一一对应，涵盖所有汉语拼音字母、数字符号等。11月7日，乐高基金会和乐高集团宣布携手中国盲文出版社，在中国开展乐高盲文积木颗粒项目的测试，旨在通过富有趣味性和互动性的方式帮助视障儿童更好地学习盲文。

“中国市场的强劲活力增强了我们进一步在华发展的决心。我们在中国有巨大的发展空间。乐高集团将继续采取线上线下并行发展的策略，深耕中国市场。”黄国强说。

“中国创新活力不断迸发”

本报驻比利时记者 方莹馨

11月18日，荷兰皇家帝斯曼集团在中国的第二十六家生产工厂，也是动物营养与保健的第七家预混料工厂在湖南衡阳开业。这是帝斯曼深耕中国市场的又一重要举措。“中国创新活力不断迸发，消费潜力巨大，营商环境持续优化，对外企具有强大吸引力。”帝斯曼中国总裁周涛表示。

作为一家活跃于营养、健康和绿色生活等领域的全球科技公司，帝斯曼20世纪90年代初在中国建立了首个销售代表处和首家生产工厂。迄今，帝斯曼已在中国开设包括26家生产工厂在内的47个分支机构。

得益于中国政府对外企复工复产的大力支持和中国疫情防控取得重大战略成果，帝斯曼的营养和材料两大业务板块在华运营均取得良好成绩。今年上半年，其中国区业务与去年同期相比实现增长，其中营养业务板块实现两位数增长。

“帝斯曼各工厂所在地政府为我们企业复工复产保驾护航，给予全方位的支持。帝斯曼在华工厂的运营、生产和订单完成等方面均正常进行，在华业务也实现稳定增长。”周涛告诉记者，在财税、金融、社保、就业等方面，各地、各部门出台了一系列纾困惠企政策，积极帮助外企有序恢复正常生产经营，不断推进对外开放，持续优化营商环境。

帝斯曼在华工厂的生产运营稳步开展，不仅保障了其在中国市场的产品供应和业绩稳定，也为其全球业务稳定发展注入了信心。“今年上半年，集团整体业务保持稳定，中国区的业绩表现功不可没。”周涛表示，2019年，帝斯曼在华营业额占全球营业额的13%。该集团在全球100多个国家设有分支机构，但仅在中国落地其所有业务种类。“中国市场对于帝斯曼全球的业务发展和布局尤为重要。”

“中国是全球经济发展的重要推动者。”周涛指出，在疫情严重冲击全球经济的背景下，中国宣布全面扩大开放新举措，向世界传递了积极信号，对全球经济复苏至关重要。“对于外企来说，这强化了我们对中国市场的信心，进一步提升了中国市场的竞争力。”

“在中国构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局过程中，外企可以成为其中的重要参与者，从技术、管理、服务、产品等各方面助力中国经济发展，为中国市场和消费者带来更多选择。”周涛认为，这也将给外企带来更大的发展机遇和更广阔的发展空间。

面对疫情带来的挑战，许多跨国公司谋求转型，寻找新的发展机遇，帝斯曼也不例外。“中国市场新产业、新业态不断涌现，为我们提供了学习和发展的重要参考。”周涛表示，未来帝斯曼会着眼中国市场，持续探索发展机遇。“我们对中国市场充满信心。中国经济将长期稳定发展，并在世界舞台上发挥越来越重要的作用。”

（本报布鲁塞尔电）

“完成今年目标任务没有问题”

本报记者 范昊天

机器轰鸣，流水线高速运转，每50.1秒就有1辆新车下线。走进位于武汉开发区的东风本田汽车有限公司第一工厂总装车间，500多名工人正在进行车辆零部件的组装和调试。

“就目前生产情况来看，完成今年目标任务没有问题！”东风本田第一工厂总装一科科长杨万波介绍说，第一工厂在东风本田3个工厂中率先实现复工复产，目前3000余名员工全员上岗，日生产量达到1340台，已经超过疫情前的正常水平。

从3月11日开始复工，到4月6日整个供应和制造体系完全恢复正常，东风本田用26天时间实现了从“有序复工”到“火力全开”。东风本田汽车有限公司执行副总经理郑纯楷拿出一组数据：目前，东风本田已达到每天3000辆以上的峰值产能，恢复到满产状态；1—10月，累计生产636980辆，批售640322辆；其中，9月单月批售95007辆，同比增长22.6%，创下单月历史新高。

中国有14亿人口，中等收入群体超过4亿，是全球最具潜力的大市场。中国汽车市场具有很大的发展空间和潜力。“恢复生产经营后，中国消费者给予我们充分信任和支持。在生产满负荷运转的情况下，销售终端也有一些车型处于供不应求的状态。”郑纯楷介绍道，截至10月底，东风本田今年的销售水平已与去年基本持平，正在全力冲刺年度新目标。“中国拥有全球最大的汽车市场，这为东风本田继续深耕中国市场注入更强的信心。”

当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，给企业发展带来挑战。依靠中国巨大的市场，东风本田通过与供应商沟通协调，采取提前备库、推进国产化、寻找替代供应商等方式，确保零部件正常供应。

中国《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》日前印发。根据规划，到2025年，中国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。感受到中国新能源汽车产业的快速发展，东风本田积极进入新能源汽车产业。在去年推出首款纯电动车型的基础上，今年9月，本田在华首款插电式混合动力车型全球首发亮相。

“本田之所以率先将CR—V插电混动版导入中国市场，就是看到全球汽车电气化的浪潮，而中国正在引领这轮汽车行业的变革。在做好原有产品生产研发基础上，东风本田正全面提速和发展新能源汽车，丰富新能源汽车产品矩阵。”东风本田汽车有限公司总经理夏目达也表示。

“中国提出构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，将给我们带来更大的发展机遇。”郑纯楷表示。

《 人民日报 》（ 2020年11月23日 17 版）

(责编：胡永秋、岳弘彬)