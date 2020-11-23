国家主席习近平11月19日在北京以视频方式出席亚太经合组织工商领导人对话会并发表题为《构建新发展格局 实现互利共赢》的主旨演讲，强调世界是不可分割的命运共同体，要全面深化抗疫国际合作，推动世界经济复苏。接受本报记者采访的国际人士表示，习近平主席的主旨演讲鼓舞人心，为亚太地区和世界经济复苏注入信心和动力。中国积极构建新发展格局，坚持对外开放，将同世界各国实现互利共赢，共创共享亚太和世界更加美好的未来。

“看到中国积极参与国际合作的态度和行动”

“中国率先复工复产，同时积极扩大内需、深化对外合作，对亚太地区与世界经济的稳定与恢复具有重要意义。”墨西哥城市自治大学教授海因茨·迪特里希表示，亚太经合组织成员通过深化区域经济一体化的共同努力，促进区域经济发展，提高民众生活质量。目前中国经济已成为亚太地区乃至世界经济的增长之源，许多国家从中受益。

埃及共产党总书记阿兹利表示，亚太地区是世界经济增长中最强劲、最活跃的一个板块。亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议是在共抗疫情的背景下举行的，现在比任何时候都更需要团结合作。“各方看到中国积极参与国际合作的态度和行动。中国为构建开放型世界经济、支持多边贸易体制、推动经济全球化发挥了积极作用。”

马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山表示，亚太经合组织需要不断提升区域合作水平，激发商品、技术、服务、人员及资本流动活力，这有利于维护区域产业链供应链稳定畅通，有助于各成员携手应对疫情带来的挑战。

“表明中国推动自由贸易和多边主义的决心和信心”

“中国积极构建新发展格局，坚持对外开放，表明中国推动自由贸易和多边主义的决心和信心，这对全球经济复苏至关重要。”智利迭戈·波塔莱斯大学政治学教授康斯坦萨·霍尔克拉表示，面对疫情挑战，亚太各经济体必须求同存异、团结协作。亚太地区是全球最重要的贸易地区之一，亚太经合组织各成员相互协调，减少壁垒，促进贸易和投资自由化便利化，有利于世界经济的稳定恢复，增强民众对多边主义的信心。

迪特里希认为，中国坚定贯彻新发展理念，积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，不仅将进一步激发中国广阔内需市场的潜力，促进中国以科技创新打造经济发展新动能，也能给各国企业提供更多投资营商的机会，这有助于促进区域乃至全球经济的稳定发展。

韩国和平与民生问题研究所所长禹守根表示，中国抗击疫情成效显著，经济率先实现正增长，为促进世界经济复苏作出重大贡献。中国加快构建新发展格局，中国开放的大门将进一步敞开，同世界各国共享发展机遇，将有力促进各方的共同发展。

“疫情终将过去，胜利必将到来。”马来西亚新亚洲策略研究中心主席翁诗杰指出，中国率先控制住疫情并全面实现复工复产，为世界注入信心和力量。

澳大利亚—中国工商业委员会北领地分会主席戴若·顾比认为，中国有14亿人口，中等收入群体超过4亿，是全球最具潜力的大市场，预计未来10年累计商品进口额有望超过22万亿美元，这将极大带动世界经济复苏，为各国经济更快走出低谷提供机遇。

“构建亚太命运共同体理念顺应时代发展潮流”

“中国不断改善投资环境，扩大与贸易伙伴的互利合作，为构建亚太命运共同体作出积极努力和重要贡献。”比利时—中国经贸委员会主席贝尔纳·德威特指出，作为全球经济增长的重要引擎，中国在促进区域经济一体化、贸易和投资自由化便利化方面的作用显著，共建“一带一路”已成为广受国际社会欢迎的重要公共产品，“互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系前景广阔”。

日本帝京大学经济学部教授露口洋介表示，中国致力于维护地区和平稳定、推动各国共同发展，为丰富多边主义、和平发展的内涵作出贡献，“构建亚太命运共同体理念顺应时代发展潮流”。

胡逸山表示，中国始终以诚意和切实行动推动开放合作，呼吁支持以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，继续推进区域经济一体化，早日建成亚太自由贸易区，这将有助于亚太经济实现发展与繁荣。

俄罗斯科学院远东研究所代理所长阿列克谢·马斯洛夫表示，中国在平等相待基础上与其他亚太经合组织成员开展合作，在推进区域经济一体化进程中始终发挥着重要作用。“亚太伙伴携手，将共创共享亚太和平繁荣美好未来。”

（本报北京、墨西哥城、开罗、曼谷、里约热内卢、首尔、堪培拉、布鲁塞尔、东京、莫斯科11月22日电 记者曲颂、刘旭霞、黄培昭、林芮、李晓骁、马菲、陈效卫、郑彬、刘军国、殷新宇）

《 人民日报 》（ 2020年11月23日 02 版）

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