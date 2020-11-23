拨开世界迷雾 奏响时代强音

新华社北京11月22日电 11月17日至22日，中国国家主席习近平接连出席金砖国家领导人第十二次会晤、亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议、二十国集团领导人第十五次峰会三场重大多边外交活动，并发表一系列重要讲话。活动结束之际，国务委员兼外交部长王毅接受中央媒体采访，介绍习近平主席与会情况，阐释习近平主席提出的一系列重大理念主张及其重要意义影响。

王毅表示，继出席联合国成立75周年系列高级别会议之后，习近平主席又一次在全球多边舞台上发出时代强音，提出中国方案。

这三场多边会议是在世纪疫情和百年变局交织、全球经济陷入严重衰退、世界进入动荡变革期的大背景下举行的。不久前中国共产党十九届五中全会成功召开，擘画了未来一个时期中国发展宏伟蓝图。国际社会对习近平主席与会高度关注、充满期待。

王毅说，习近平主席着眼于世界百年大变局下的世界之变、时代之变和历史之变，以宽广宏大的国际视野和自信从容的格局风范，指明金砖国家、亚太经合组织、二十国集团在百年变局中的历史方位，推动国际社会就统筹疫情防控和经济社会发展、塑造后疫情时代的国际秩序、加强全球经济治理等重大问题凝聚共识、开展合作，携手构建人类命运共同体，并就此共提出了23项重要倡议、主张和举措。习近平主席还全面阐释了中国新发展格局内涵，发出了中国将推进自身高质量发展、同时不断扩大对外开放的明确信号，为国际社会注入了强劲信心和力量。

在中国的积极参与以及与会各方共同努力下，三场会议分别发表了领导人宣言以及《金砖国家经济伙伴战略2025》《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》等重要文件，其中充分体现了中国立场与主张，彰显了中国智慧和理念。国际社会对三场会议取得的成果予以高度评价，普遍认为习近平主席系列讲话及中方提出的各项倡议，致力于凝聚共识、提振信心、共促发展，为全球摆脱当前危机提供了思路，为重塑后疫情时代的世界指明了方向。

一、推动各方团结合作抗击疫情

王毅说，当前，新冠病毒仍在全球肆虐，感染人数已超过5700万人，各国人民生命安全和身体健康遭受巨大威胁。中国率先控制疫情，为世界所瞩目。习近平主席高举构建人类卫生健康共同体旗帜，全面系统阐述了中国对国际抗疫合作的理念和主张。一是呼吁各方秉持以人民为中心的发展理念，坚持人民至上、生命至上。二是强调团结合作是战胜疫情最有力的武器，各国要以团结取代分歧，以理性消除偏见，尽快凝聚起携手抗疫的最大合力。三是倡导各方积极支持世界卫生组织发挥关键领导作用，加强国际联防联控和远程医疗，分享数字技术抗疫和恢复经济的经验，建立健康码国际互认机制，共同构筑全球抗疫防火墙。

针对国际社会高度关注的疫苗问题，习近平主席重申，中方将继续积极支持并参与疫苗国际合作，落实好世卫组织“新冠肺炎疫苗实施计划”，将同各国特别是发展中国家分享中国疫苗，努力让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品。习近平主席还明确指出，中方已设立金砖国家疫苗研发中国中心，推进金砖五国开展疫苗联合研发和试验、合作建厂、授权生产、标准互认等工作，倡议金砖国家召开传统医药研讨会，探索传统医药在新冠肺炎防治方面的作用。

习近平主席上述主张和倡议，为国际抗疫合作提供了动力，为全人类抗疫斗争增添了信心，这同将疫情政治化、病毒污名化的言行形成鲜明对照，再次充分展现了习近平主席为人类谋健康、为世界谋稳定的宽广胸怀，充分体现了中国愿同各国共克时艰、携手战胜疫情的坚定意志，得到各方高度评价和积极呼应，中国倡导的人类卫生健康共同体理念更加深入人心。

二、就世界经济恢复发展提出中国方案

王毅说，受疫情影响，世界经济濒临衰退，国际贸易和投资急剧萎缩，人员货物流动严重受阻，全球产业链供应链遭受冲击，公平和效率、增长和分配、技术和就业等全球化过程中积累的矛盾更加突出，今年全球极端贫困率将出现20年来首次上升。如何统筹疫情防控和经济发展，如何平衡处理抗疫情、稳经济、保民生三大任务，如何推进全球减贫目标，是各国面临的共同课题。习近平主席结合中国统筹疫情防控和经济社会发展、率先实现复工复产和恢复经济增长的成功实践，提出了推动世界经济复苏的一揽子中国方案，其中有四大关键词，分别是开放、创新、包容、绿色。

首先要坚持开放发展。习近平主席指出，利用疫情搞“去全球化”，最终只会损害本国和世界各国的共同利益。国际社会要坚定不移构建开放型世界经济，维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制，反对滥用国家安全之名行保护主义之实。要坚持发展中国家“特殊与差别待遇”，以贸易促减贫、促发展，帮助发展中国家更好融入全球大市场。要加强宏观经济政策协调，畅通世界经济运行脉络，共同落实“人员与货物跨境流动便利化倡议”，保障产业链和供应链安全畅通，推动重要医疗物资贸易自由化，降低关税、减少壁垒，助力各国尽快恢复经济。

二是要坚持创新发展。习近平主席纵览全球科技发展和生产方式变革的历史大势，形象地指出创新是经济腾飞的翅膀，数字经济是全球未来的发展方向，呼吁各方主动把握时代机遇，以科技创新和数字化变革催生新的发展动能，共同实现更高质量、更具韧性的发展。要发挥数字减贫作用，提升数字包容性，为弱势群体提供更多脱贫致富机会，助力消除数字鸿沟。习近平主席强调，各方要利用好疫情催生的新业态、新模式，加大对数字基础设施投入和建设，加强科技创新合作，释放数字经济潜力。这一主张作为二十国集团共识首次写入领导人宣言，在《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》中也得到充分体现。

三是要坚持包容发展。习近平主席强调，国际社会要将落实《联合国2030年可持续发展议程》置于国际发展合作的核心，将消除贫困作为首要目标，让资源更多向减贫、教育、卫生、基础设施建设等领域倾斜，让发展成果更多地惠及发展中国家。要采取全面均衡政策举措，落实好《二十国集团支持发展中国家新冠肺炎紧急应对与恢复计划》，为发展中国家提供必要融资支持，推动基础设施和互联互通建设。习近平主席还系统介绍了中方为促进世界包容发展及全面落实二十国集团缓债倡议所采取的行动和取得的成果，强调中方将进一步发挥自身优势，切实帮助发展中国家渡过难关，让发展更广泛惠及人民。

四是要坚持绿色发展。习近平主席指出，全球变暖不会因疫情停下脚步，应对气候变化一刻也不能松懈。各方要落实好应对气候变化《巴黎协定》，恪守“共同但有区别的责任”原则，为发展中国家特别是小岛屿国家提供更多帮助。要以明年联合国第二十六次气候变化缔约方大会和第十五次《生物多样性公约》缔约方大会为契机，共同建设清洁美丽的世界，实现人与自然和谐共存。习近平主席介绍了中方在倡议减少非必要一次性塑料制品生产和使用，禁止非法交易野生动物，召开国际粮食减损大会等方面即将采取的行动，并明确重申，中国在联合国作出提高国家自主贡献力度的承诺，我们说到做到！

王毅表示，习近平主席提出的上述中国方案不仅有推动各国加强合作的行动倡议，也有中国主动采取的务实举措，不仅充分反映中国高质量发展新要求，也完全顺应时代前进的潮流，符合世界经济发展方向，契合各国人民利益，充分展示了中国为世界经济发掘动力、为国际经济合作开拓空间、为各国人民创造福祉的大国担当。

三、引领全球经济治理体系变革

王毅说，突如其来的疫情全球大流行，再次凸显了全球经济治理体系的缺陷和不足。二十国集团作为国际经济合作主要论坛，成功应对了2008年国际金融危机，在全球经济治理领域发挥着不可替代的重要作用。二十国集团当前面临的主要任务是，如何结合全球疫情防控需要，进一步加强协调、形成合力，推动世界经济实现强劲、可持续、平衡和包容增长。为此，习近平主席在二十国集团峰会上着重阐述了中国对全球经济治理的原则主张。

一是进一步明确指导思想。习近平主席在共商共建共享的全球治理观基础上，进一步提出“四个坚持”的主张，即坚持多边主义，坚持开放包容，坚持互利合作，坚持与时俱进。呼吁国际社会坚定维护联合国的权威和地位，恪守联合国宪章的宗旨和原则，维护以国际法为基础的国际秩序，支持联合国更有效地凝聚全球共识，动员全球资源，协调全球行动。

二是不断完善规则机制。习近平主席明确指出，要坚定维护以规则为基础、透明、非歧视、开放、包容的多边贸易体制，增强世界贸易组织有效性和权威性，促进自由贸易，维护公平竞争，保障发展中国家的发展权益和空间。还要防止国际金融体系改革失去势头，按期完成国际货币基金组织第十六轮份额检查，扩大特别提款权作用，筑牢全球金融安全网，提高发展中国家代表性和发言权。

三是更加重视数字经济。数字领域治理是全球经济治理的新领域，很多方面存在空白。习近平主席强调，面对各国对数据安全、数字鸿沟、个人隐私、道德伦理等方面的关切，要秉持以人为中心、基于事实的政策导向，鼓励创新，建立互信，打造开放、公平、公正、非歧视的营商环境，支持联合国就此发挥领导作用。习主席并明确指出，中方愿以《全球数据安全倡议》为基础，同各方探讨并制定全球数字治理规则，将支持以开放和包容方式，围绕人工智能加强对话，探讨制定法定数字货币标准和原则。

王毅表示，疫情推动全球经济治理进入关键转折期。习近平主席此次关于全球经济治理的重要论述是近年来最为全面的一次，同之前在2016年二十国集团杭州峰会提出的全球经济治理观、2017年在世界经济论坛年会和联合国日内瓦总部阐述的人类命运共同体理念一脉相承，并根据国际形势最新发展与时俱进，对当前及未来一个时期全球经济治理的变革具有重要引领作用。

四、深化新兴市场和发展中国家团结合作

王毅说，金砖国家是具有全球影响的新兴市场和发展中国家合作机制，是国际事务中一支积极、建设性力量。金砖合作体现了广大发展中国家推动国际秩序朝更加公正合理方向发展的呼声。当前，受疫情影响，新兴市场和发展中国家作为一个整体，可能面临多年未有的经济衰退。中国是世界上最大的发展中国家，作为今年有望实现正增长的主要经济体，各方都期待中国同新兴市场国家和发展中国家一道，加强团结合作、克服疫情挑战、实现经济恢复发展。

为此，习近平主席在金砖国家领导人会晤上明确指出，金砖国家要高举多边主义旗帜，维护以联合国为核心的国际体系，反对单边制裁和“长臂管辖”。要超越意识形态，尊重彼此根据自身国情选择的社会制度、经济模式和发展道路。要推动构建更加平等均衡的全球发展伙伴关系，坚持把民生放在优先位置。这些主张充分反映了广大发展中国家追求国际公平正义、实现可持续发展的共同诉求，充分彰显了中国坚持为发展中国家伸张正义、维护发展中国家共同利益的价值追求。

中国正积极开展疫苗研发国际合作，努力帮助新兴市场和发展中国家尽快控制疫情。习近平主席指出，中国企业正在同俄罗斯、巴西等伙伴合作开展疫苗三期临床试验，也愿同南非、印度开展有关合作。中方将积极考虑向有需要的金砖国家提供疫苗。这些举措再次生动诠释了在重大危机面前，中国始终同发展中国家同呼吸、共命运，携手应对各种风险挑战的伙伴精神。

为克服疫情给世界经济带来的冲击，金砖国家积极推动经贸财金、政治安全、人文交流“三轮驱动”合作，保持了务实合作的积极势头，展现了发展中国家在逆境中砥砺前行的奋进精神。习近平主席对此予以高度肯定并进一步提出一系列务实合作倡议，指出要深化经贸务实合作，扎实推进金砖国家新工业革命伙伴关系建设，做好《金砖国家经济伙伴战略2025》落实工作，加快新开发银行扩员谈判。要加强政治安全合作，在联合国等框架内就重大国际问题保持沟通，提升金砖战略合作水平。要拓展人文交流合作，提升人文交流的深度、广度、温度。习近平主席宣布，中方将在福建省厦门市建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地，以视频方式举行金砖国家治国理政研讨会和人文交流论坛，并倡议在金砖国家女性工商联盟框架内举办金砖国家女性创新大赛。习近平主席的讲话提振了新兴市场和发展中国家共同应对风险挑战的信心，拓展了新兴市场和发展中国家发展空间，为充满不确定性的世界注入了更多稳定性和正能量。

五、倡导构建亚太命运共同体

王毅说，在经济全球化遭遇逆流，单边主义、保护主义加剧的情况下，亚太地区作为全球最具活力和潜力的经济板块，日益成为全球复苏和发展的希望所在。同时，今年对亚太合作也是具有特殊意义的一年，亚太经合组织茂物目标到期，面临制定2020年后合作愿景的历史性任务，关乎地区未来发展。作为亚太区域合作的重要倡导者、参与者、贡献者，各方关注中国的立场和态度。

习近平主席高举多边主义旗帜，全面阐述构建亚太命运共同体的理念主张和深刻内涵，强调亚太经济合作从来不是零和博弈、你输我赢的政治游戏，而是相互成就、互利共赢的发展平台。各方只有秉持共商共建共享理念，在对话协商基础上妥善处理矛盾和分歧，在互利互惠基础上推进务实合作，不断深化互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系，不断提升区域合作水平，才能做大亚太合作蛋糕，有力维护亚太合作正确方向，让亚太经合组织真正行稳致远。

习近平主席进一步指出，亚太地区要继续引领风气之先，以2020年后合作愿景为新起点，坚定捍卫多边主义，维护地区和平稳定，坚定推进区域经济一体化，早日建成亚太自由贸易区，坚定推进落实亚太经合组织互联互通蓝图，畅通人员、货物、资金、数据安全有序流动，实现亚太地区无缝联接，共同构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体。

习近平主席强调，中方欢迎区域全面经济伙伴关系协定完成签署，将积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。这一重要宣示再次彰显了中国致力于扩大开放的坚定决心，受到国际社会的关注和欢迎。

王毅说，在中国积极支持推动下，今年亚太经合组织领导人非正式会议顺利通过了具有战略视野和高度雄心水平的2020年后合作愿景（即《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》），确立了2040年建成亚太共同体的宏伟目标，为亚太合作开启新征程、共创共享亚太和平繁荣美好未来提供了重要指引。习近平主席强调，中方将继续支持亚太经合组织发展，始终不渝扎根亚太、建设亚太、造福亚太。

六、阐释中国新发展格局对世界的贡献

王毅说，不久前，党的十九届五中全会审议通过关于制定第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议，明确提出要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，国际社会对此予以高度重视。在三场会议期间，习近平主席全面深入阐释了中国为什么要构建新发展格局、要构建什么样的新发展格局、新发展格局对世界意味着什么等重大问题，向全世界展示了中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的宏伟画卷。

习近平主席明确指出，中国构建新发展格局，是立足自身发展阶段和发展条件，充分考虑经济全球化和外部环境变化作出的战略抉择。主要目的就是要从扭住扩大内需战略基点、大力推动科技创新、持续深化改革等方面着力，从供给和需求两端发力，全面畅通生产、分配、流通、消费各环节，为实现中国经济长远发展，为促进世界经济稳定复苏注入更为持久的动力。

习近平主席在讲话中系统介绍中方推出的一系列扩大开放的政策措施，强调中国经济已深度融入世界经济，中国绝不会走历史回头路，不会谋求“脱钩”或是搞封闭排他的“小圈子”。构建新发展格局，绝不是封闭的国内循环，而是旨在更好联通国内市场和国际市场，建设更高水平开放型经济新体制，实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放。

习近平主席明确表示，中方欢迎各方分享中国发展新机遇，指出中国愿同所有国家在相互尊重、平等互利基础上和平共处、共同发展。在新发展格局下，中国市场潜力将充分激发，为世界各国创造更多需求；中国开放的大门将进一步敞开，同世界各国共享发展机遇；中国的对外合作将不断深化，同世界各国实现互利共赢。中国将继续推动高质量共建“一带一路”，把“一带一路”打造成合作之路、健康之路、复苏之路、增长之路，积极推进国际合作。

王毅表示，习近平主席在三场会议上提出一系列观点、主张和倡议，顺应时代潮流，彰显中国特色，维护国际正义，展示了一个有效统筹疫情防控和经济社会发展、国家治理能力不断提高、发展前景更加向好的中国；一个迈入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的中国；一个坚持走和平发展道路、与世界各国携手共进的中国；一个奉行独立自主外交政策、推进奉行互利共赢开放战略的中国；一个倡导构建人类命运共同体、与世界人民同舟共济的中国。

王毅说，登高望远天地阔，纵横捭阖自从容。无论国际风云如何变幻，世界格局如何调整，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中华民族走向伟大复兴的脚步势不可挡。不管遇到怎样的艰难险阻，面临怎样的沟壑丛林，我们都将在习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想指引下，坚守多边主义，坚持合作共赢，坚定不移推动构建新型国际关系，坚定不移推动构建人类命运共同体，为实现中华民族伟大复兴不懈奋斗，为促进世界和平发展作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2020年11月23日 01 版）

(责编：岳弘彬)