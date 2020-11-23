到摩尔多瓦 寻找田园牧歌（国家人文地理）

身穿民族服装的摩尔多瓦青年。

摩尔多瓦驻华大使馆供图

对位于欧洲东南部、与乌克兰和罗马尼亚相邻的摩尔多瓦，不少中国人会稍感陌生；但只要造访过这个拥有世界最大地下酒窖、欧洲最古老岩洞修道院的国度，就一定会被其田园牧歌式的风情打动。

作为传统农业国，摩尔多瓦自然淳朴的乡村风情是吸引游客的魅力所在。逃离城市喧嚣、远道而来度假的人们可以尽享摩尔多瓦田园生活的恬淡悠闲。若是赶上当地节庆，还可以与热情友善的摩尔多瓦人一起载歌载舞、欢度美好时光。

5月的相思花音乐竞赛、8月的“友人之脸”国际音乐节、9月的民族爵士乐节……摩尔多瓦人热爱音乐、更热爱舞蹈，舞蹈被称为“摩尔多瓦人的灵魂”。参加当地音乐节，游客会看到身着白底红色刺绣传统服装的摩尔多瓦人列队开场；庆祝的高潮则是男男女女围成圆圈跳起霍拉舞。这种传统舞蹈欢快热闹，会把游客一下子拉进喜庆的节日氛围。

摩尔多瓦人以多彩节日庆祝他们的文化，也通过保存完好的古迹以示对文化的重视。普希金博物馆与普希金纪念碑就是摩尔多瓦不可错过的人文景点。这位伟大的俄国诗人与摩尔多瓦的不解之缘，正是摩尔多瓦丰富人文历史的一个缩影。

普希金曾被流放到今天摩尔多瓦所在的地域，一待就是三年，并在摩尔多瓦写下著名小说《叶普盖尼·奥涅金》的开篇。现在摩尔多瓦首都基希讷乌的普希金博物馆就是以普希金旧居为中心扩建的。

踏上木制门廊，走入白墙黑瓦的普希金故居，屋内的陈设一尘不染，地毯织纹花色依旧鲜亮。木架上排列整齐的书籍、椅边放置的手杖、案头插着的鹅毛笔……这些精心的布置一一还原了普希金昔日的生活点滴。为开拓布展空间，故居外还建起新馆，并围成小院，馆内详实的文献实物摆满玻璃柜、挂满墙面。特别是珍贵的普希金手稿，值得文学爱好者专程拜访。

位于基希讷乌中央公园的普希金纪念碑，是人们怀念普希金的另一个去处。碧树成荫环绕四周，一片红色的花坛中央是高耸的纪念碑，普希金的半身雕像安静伫立其上。这座雕像由敬仰普希金的摩尔多瓦民众捐款建成。每年6月6日普希金生日这一天，有不少慕名而来者献上鲜花与敬意。

除了普希金故居和纪念碑外，摩尔多瓦值得一游的人文历史景点还有不少。卡普里亚那修道院中不仅坐落着摩尔多瓦境内现存最古老的教堂圣母玛利亚升天教堂，更有摩尔多瓦最大的宗教图书馆，这里保存着中世纪许多国王馈赠的国礼。

新尼亚姆茨修道院位于德涅斯特河右岸，由布局错落有致的4座教堂和多座礼拜堂组成。摩尔多瓦最高的钟楼正是修道院的中央钟楼，它展现了中世纪繁复华丽的建筑设计风格。登上70米高的钟楼俯瞰河岸田园风光，别有一番意境。

品味摩尔多瓦，美酒自不必说，诸多人文景观更能带人们走入摩尔多瓦的历史长河，读懂这个国家独特的文化传承。

（海外网 吴正丹整理）

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