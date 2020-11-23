这位大使想学中文带货（采访手记）

每次前往各国驻华大使馆采访前，“我在中国当大使”栏目组都会从微博、抖音等平台搜索网友的兴趣点，这也是栏目组搜集采访问题的工作之一。

此次我们把“摩尔多瓦”一词输入搜索栏时，惊喜地发现有一位生活在中国重庆的摩尔多瓦小姐姐，凭借一口地道、流利的重庆话在中国成了“网红”。中国与摩尔多瓦民间交往的这桩趣事，成了我们和大使“攀交情”的“秘密武器”。

走进摩尔多瓦驻华大使馆，栏目组先被参赞西西莉女士的中文惊艳了一把。“你们以前的报道我都看了，非常精彩！谢谢你们对摩尔多瓦感兴趣！”西西莉女士字正腔圆的中文发音，让我们对摩尔多瓦驻华大使杜米特鲁·贝拉基什本人的中文水平更加好奇。

当栏目组和贝拉基什大使见面后，第一件事自然就是拿出“秘密武器”。我们一边打开手机向大使展示“重庆话八级”的摩尔多瓦“洋网红”短视频，一边问“您也会说中文吗？”提起学中文，贝拉基什大使一手比出三根指头，一手用一根指头横搭其间，“这是我认识的唯一汉字，我开车时常常看到这个字”。原来，初来乍到的大使靠交通标志认识了“出”字。大使一番连比带划、眉飞色舞的解释，惹来现场欢声笑语。

愉快的开场让采访气氛活络起来，贝拉基什大使的谈兴越来越浓。在摆满摩尔多瓦特产的展示柜前，贝拉基什大使立马变身“推销员”，一一介绍起摩尔多瓦葡萄、葡萄酒、护肤品、蜂蜜的独到之处。大使骄傲地说，摩尔多瓦种的葡萄可以酿造出世界上“最好的葡萄酒”。他决心尽快学好中文，为更多摩尔多瓦特产在中国打开销路：“给我半年时间，咱们再见面时，我会用中文为大家介绍。”大使指着使馆一位中方工作人员，向栏目组用中文介绍说这是他的“老师”，他现在每天抽出一段时间跟“老师”学中文。

不出所料，栏目组发布的短视频《学好中文带货！摩尔多瓦新任驻华大使立下flag（目标）》在社交媒体引来网友互动。不少网友认出了视频中闪现的摩尔多瓦“洋网红”；更有网友留言询问大使的直播间在哪里，“想买摩尔多瓦葡萄酒尝尝鲜”。

(责编：胡永秋、岳弘彬)