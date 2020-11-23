“摩中关系像葡萄酒醇美绵长”（我在中国当大使）

摩尔多瓦驻华大使杜米特鲁·贝拉基什近照。

海外网 季星兆摄

300多年前，一位名叫尼古拉·米列斯库的摩尔多瓦人不远万里来到中国，把3年间的所见所闻整理成《中国漫记》一书，引发了许多摩尔多瓦人对东方古国的遐想。今天，两国间这份百年之缘正续写新篇章。“摩尔多瓦与中国在各个领域开展紧密合作。”摩尔多瓦驻华大使杜米特鲁·贝拉基什近日接受人民日报海外网时表示，越来越密切的双边交往让人感受到如摩尔多瓦葡萄酒般醇美的两国友谊。

“中国人拼搏奋进的精神从未改变”

今年8月，贝拉基什飞抵北京，正式就任摩尔多瓦驻华大使。“看看窗外的北京，跟我第一次来时相比完全变了样。”贝拉基什说，“中国变化很大，当然有一点从未改变，那就是中国人不断向前拼搏奋进的精神。”

上世纪90年代，贝拉基什第一次到访中国。“我们访问了中国很多地方，当时中国政府对改革开放、国家发展战略的设想给我留下了深刻印象。”贝拉基什回忆道。

自此以后，贝拉基什多次访华，亲眼见证这些“设想”一步步成为现实：中国在铁路工程、人工智能、电子商务等领域走在世界前列；中国制造业是世界上最强大的工业之一，在全球500种主要工业品里，中国有200多种产品产量位居全球首位；中国是世界第二大外资流入国……细数中国取得的一个个成就，贝拉基什说：“在中国共产党的领导下，中国取得了被国际专家一致称为‘经济奇迹’的发展成就。”

面对新冠肺炎疫情，中国展现的治理能力令贝拉基什感触颇深。“担任驻华大使让我有机会更近距离感受中国人民的生活。”贝拉基什说，“中国的抗疫举措严格高效，复苏经济的手段果断有力，这使中国成为世界上率先实现经济复苏的主要经济体。”

“中国的帮助不附加任何条件”

给贝拉基什留下深刻印象的，不仅有中国抗击疫情的众志成城，还有中国对人类命运共同体理念的身体力行。今年上半年，中国多次向摩尔多瓦伸出援手，一批批检测试剂、口罩、防护服等防疫物资被运至摩尔多瓦首都基希讷乌。中国还通过举办医疗专家视频交流会等，毫无保留地同摩方分享疫情防控知识和经验。

“中国是防疫期间为摩尔多瓦提供最多帮助的国家之一。中国的帮助迅速、热情、真挚，不附加任何条件。对此，我们深表感谢。”贝拉基什动情地说，“中国朋友向我们传递的信息是：疫情是一时的，但友谊和合作是永恒的。流行病没有国界，团结和相互支持比什么都重要。”

贝拉基什特别提到在抗疫过程中发挥重要作用的中医药。据他介绍，摩尔多瓦是东欧地区首批开设中医药中心的国家之一。“经过多年耕耘，摩尔多瓦已有数家能提供针灸等中医诊疗服务的机构，在当地很成功。”

“纯天然、无创、副作用少是中医药的名片。”贝拉基什认为，这些历经千年沉淀下来的优点在当今世界正发挥积极作用。摩尔多瓦在草药加工方面也有悠久传统。贝拉基什介绍说，摩尔多瓦培育了350多种芳香植物和药用植物，其中不少在海外市场成了“抢手货”。他期待两国进一步加强中医药合作：“我们愿意举办更多论坛、展览、专家研讨会，在摩尔多瓦推广中医治疗方法。”

“中国是摩葡萄酒的首个亚洲市场”

肩负推动摩中关系发展的使命而来，贝拉基什有“新官上任三把火”的干劲。他的对华合作“清单”里，不仅有中医药，还有葡萄酒。

摩尔多瓦的葡萄种植业和葡萄酒酿造业十分发达，摩制葡萄酒以卓越品质赢得了全球消费者的赞誉和认可。1924年，摩尔多瓦携手法国、德国、意大利、西班牙共同创立国际葡萄与葡萄酒组织，推动全球葡萄酒产业走向精细化、规范化。

对摩尔多瓦人来说，葡萄酒不仅是支柱产业，也是民族文化的重要组成部分，摩尔多瓦流传着许多有关葡萄和葡萄酒的古老传说。贝拉基什说：“葡萄酒是摩尔多瓦的‘液体’名片。如果仔细观察地图会发现，摩尔多瓦的边境轮廓就像一株葡萄藤。”

贝拉基什高兴地看到，摩尔多瓦的“明星产品”在中国市场日益走俏。“中国是摩尔多瓦葡萄酒的首个亚洲市场，每年交付约900万瓶。”贝拉基什认为，随着中国国际影响力的扩大、新生活方式的推广以及中等收入群体购买力的增强，中国将会成为摩尔多瓦在亚太地区最大的葡萄酒消费市场和分销中心。

馥郁圆润的葡萄美酒，寄托着贝拉基什拓展摩中经贸关系的期待。2018年中摩双边贸易额超过6亿美元，同比增长18%，中国持续保持摩尔多瓦第6大贸易伙伴地位。未来两国经贸合作大有潜力可挖。蜂蜜、果汁、干果、植物油、化妆品、建材、汽车零部件……贝拉基什希望有更多摩尔多瓦产品进入中国市场。

葡萄酒是摩尔多瓦打开中国市场大门的“叩门砖”，也是中国人了解摩尔多瓦文化的一扇窗口。近年来，不少摩尔多瓦葡萄酒厂商通过多种方式提升在华品牌知名度，摩尔多瓦葡萄酒被摆上了进博会、中国—中东欧国家博览会、中国出境旅游交易会等大型展会的展台。在贝拉基什看来，摩尔多瓦葡萄酒在中国的推广“超越了纯粹的商业层面，还包含着文化、历史和文明等要素”，为两国人民相互了解、增进情谊搭建了桥梁。

贝拉基什表示，当前两国正积极推动双边自贸协定、签证自由化的签署，以密切两国商务人员、学生和游客往来，促进两国和人民之间更加开放的对话。他希望“摩中关系能像葡萄成熟一样发展，像陈酿一般醇美绵长”。

(责编：胡永秋、岳弘彬)