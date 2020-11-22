世界聆听中国 共享世纪机遇

阿拉伯半岛的秋风，吹尽了阵阵热浪，吹甜了串串椰枣。二十国集团（G20）领导人第十五次峰会将于11月21日至22日以视频方式在利雅得举行。应沙特国王萨勒曼邀请，习近平主席将出席此次峰会并发表重要讲话。在世界面临百年变局和世纪疫情背景下，G20作为重要全球治理多边平台，肩负引领世界走出疫情阴霾、实现经济复苏的使命。

G20利雅得峰会的主题是“实现21世纪所有人的机遇”，将聚焦赋能人民、保护地球、开创发展新疆域等主要议题，这同中方倡导的以人民为中心、构建人类命运共同体、实施新发展理念等高度吻合。我们期待此次峰会就以下几个问题凝聚共识，取得成果。

一是同舟共济，维护国际多边体系。习近平主席指出，新冠肺炎疫情不仅是对各国执政能力的大考，也是对全球治理体系的检验。我们要坚持走多边主义道路，维护以联合国为核心的国际体系。当今世界已是高度联通的“地球村”，各国休戚相关、命运相连。面对全球性威胁和挑战，冷战思维和零和博弈解决不了任何问题，只有团结协作、共同应对一条出路。

G20作为践行多边主义的重要平台，应秉持人类命运共同体理念，致力于完善全球治理，共同维护国际秩序，支持联合国、世界卫生组织、世界贸易组织等发挥更大作用，引领世界树立大家庭和合作共赢观念，相互尊重，求同存异，共谋发展。

二是共克时艰，强化国际抗疫合作。当前，疫情依然在世界各国蔓延，抗疫斗争不容松懈。国际社会应倡导科学精神，反对政治化、污名化，将资源和精力集中到支持世卫组织等发挥主要作用，集中到加强团结协作上来，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。

疫情发生以来，中国和国际社会相互支持。习近平主席宣布，中国将在两年内提供20亿美元国际援助，承诺中国新冠疫苗作为全球公共产品，积极落实“缓债倡议”。中国赞赏G20在凝聚国际社会共识，团结抗疫方面发挥重要作用，期待利雅得峰会继续推进国际联防联控，提高疫苗可及性和可负担性，帮助发展中国家度过难关。

三是扩大开放，加快复苏世界经济。G20成员国汇聚了主要发达经济体和新兴市场经济体，国内生产总值约占全球的86%，贸易额占全球的75%。此次峰会应在此前共识基础上，采取积极政策工具降低疫情对经济和社会造成的损害，维护多边贸易体系和产业链供应链稳定，制定人员和货物跨境流动便利化安排，维持市场稳定并增强经济韧性，为世界经济复苏增加确定性。

当前，中国经济增长恢复强劲，有望成为今年全球唯一实现正增长的主要经济体。中国共产党十九届五中全会提出，“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。中国将继续扩大开放，与各国共享发展机遇，推动互利共赢。

四是开拓创新，实现可持续发展。人类社会面临气候变化、环境污染、生物多样性丧失等挑战，发展不平衡、不充分、不平等问题亟待解决。G20成员国已就可持续融资框架、高质量区域连通性基础设施、发展中国家新冠肺炎疫情应急和恢复计划等问题上取得共识和积极进展，强调通过科技创新解决全球最紧迫的公共卫生、粮食安全、环境和气候等问题。

中国将于今年底全面消除贫困，即将全面建成小康社会。“十四五”规划期间将坚持贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，突出创新驱动发展，倡导绿色发展理念，推动建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。中方将与G20各成员国共同努力，推动联合国2030年可持续发展议程全面落实。

时维金秋，共襄盛会。世界聆听中国，中国将尽显担当。“大道之行也，天下为公”。中方将同G20其他成员国一道，以利雅得峰会为契机，将目标转化为成果，把政策转化为行动，采取综合平衡措施，引领世界实现21世纪所有人的机遇。

（作者为中国驻沙特大使陈伟庆）

(责编：高歌、杨牧)