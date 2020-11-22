“期待各国团结一致、深化合作”

人民网开罗11月21日电（记者周輖）“新冠肺炎疫情对各国造成巨大冲击，在此特殊背景下举办的二十国集团（G20）领导人峰会具有重要意义。”G20第十五次峰会21日至22日以视频会议方式举行，沙特阿拉伯科研与知识交流中心中国学系主任海瑟姆·萨伊德就此话题在接受记者书面采访时表示，作为G20轮值主席国，沙特今年举办多次会议，推动各成员加强协调共克时艰，中国参与在其中发挥积极作用。期待各国在此次峰会上团结一致、深化合作，降低疫情影响，提振世界经济。

萨伊德表示，沙特和中国都是多边合作抗击疫情的参与者。在中国抗击疫情的关键时期，沙特政府和企业紧急向中方提供各类物资援助。当沙特受到疫情冲击时，中国政府向沙特派出医疗专家组，并提供防控物资；中国企业支持沙特提高病毒检测能力。两国还积极向各国提供援助物资，共同呼吁和推动国际社会携手应对疫情，这真切体现了以人为本的“人类命运共同体”理念。

萨伊德2009年至2014年曾在北京学习生活，中国社会的快速发展为他留下深刻印象。中国成为率先控制住疫情的国家之一，经济实现了正增长，这不仅为世界经济复苏带来信心，也为未来各国合作带来更多机遇。萨伊德指出，中国提出的“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”高度契合。当前，中沙两国已经在经贸、能源、基础设施建设等领域已经取得了丰硕成果。“政府机构和研究中心也将在促进双边合作交流中发挥重要作用。前不久我们的中心刚开通了中文网站，以方便中国朋友对我们的研究成果进行查阅和搜索。”萨伊德说，期待未来双方可以进一步加强人员往来，在文化传播、学术交流等更多方面展开深入合作。

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